Maksuvaba tulu süsteem ei too kaasa topeltmaksustamist

Maksu- ja tolliameti (MTA) kinnitusel maksustatakse dividende äriühingu tasandil vaid korra ning inimese tuludeklaratsioonis see enam maksustamisele ei kuulu.



MTA maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi sõnul on maksuhaldur viimastel päevadel saanud mitmeid päringuid selle kohta, et kas dividend muutub uue maksuvaba süsteemi alusel topeltmaksustatavaks.

“Ei muutu, Eesti äriühingult saadud dividend võetakse küll inimese maksuvaba tulu määra arvutamisel aastatulu hulka, kuid see ei mõjuta kuidagi dividendi enda maksustamist, nagu on ekslikult väidetud,” ütles Liivamägi.

Dividend maksustatakse 2018. aastal ikka ainult äriühingu tasemel tulumaksu määraga 20/80.

Sama põhimõte kehtib ka teiste maksustatavate tulude puhul. Need lähevad küll inimese sissetulekuna aastatulu arvestusse ja mõjutavad seeläbi maksuvaba tulu suurust, kuid tulude enda maksustamise põhimõtted ei muutu.

“Soovitame tutvuda meie kodulehel olevate juhenditega ja vajadusel võtta otse meiega ühendust konkreetsete küsimuste puhul. Seda kartma ei pea, et mingi maksuvabastus kasutamata jääks, hiljemalt 2019. aastal maksame tuludeklaratsiooni alusel enammakstud tulumaksu inimestele tagasi,” ütles Liivamägi.