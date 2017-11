Mustjala naisrühm pidas 45. sünnipäeva

24. novembril peeti Mustjala rahvamajas ühes kadritralliga ka naisrühma Kuldking 45. sünnipäeva.



Piduliku ürituse avas rahvamaja juhataja, kes õnnitles naisrühma ja nende juhendajat Heljet. Oma õnnitlused edastasid ka Mustjala segakoor Mustel, meie oma ansambli Collection esindus ja kodukultuuriselts Koit.

Naisrühma ajaloost ja tegemistest rääkis praegune juhendaja Helje Raaper, kes on rühma juhendanud juba üle 25 aasta.

Naisrühm alustas 12 tantsijaga ja juhendaja oli tol ajal Tiiu Raa. Kui Tiiu mõne aasta pärast mandrile ära läks, võttis rühma üle Helje Raaper. Vahepeal juhendas naisi aastakese Sirje Pere, kuni Helje tagasi tuli.

Kui Helje lapsepuhkusele läks, asendas teda Virge Varilepp. Virgega käis naisrühm ka esimest korda Tallinnas tantsupeol. Üsna varsti tuli Helje jälle tagasi ja on juhendaja praeguseni. Kuldkinga nime all on naisrühm tegutsenud 2007. aastast.

Kui õnnitlused vastu võetud, tantsisid naised ise tänuks oma külalistele kolm tantsu. Tantsud tantsitud, pandi selga kadrikostüümid, sest sünnipäeva peeti koos kadritralliga. Kostüümidest puudu ei tulnud. Õhtu jooksul valiti kaunimad kadrid ja Helje käe all mängiti ka paar traditsioonilist kadripäeva mängu.

Tantsuks olid mängima tulnud Ursula ja Jüri Kihelkonnalt ning jalakeerutajaid jagus põrandale hiliste tundideni. Nagu igale korralikule sünnipäevale kohane, oli meiegi peol uhke sünnipäevatort, mida naisrühma liikmed agaralt laiali jagasid.

Oma õnnitlejatele kinkisid naised šokolaadi, mida kaunistas vahva pilt meie Kuldkingast. Soovin naisrühmale ja nende armsale juhendajale kerget jalga ja vastupidavust veel pikkadeks aastateks.

Aitäh kõikidele, kes aitasid seda toredat õhtut korraldada.

Edith Viira

Mustjala rahvamaja juhataja