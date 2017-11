Näguripäevi näinud Pauk pääses uude koju

Saaremaal omanikult ära võetud, mandril uue kodu leidnud ja ometi varjupaika viidud segavereline koer Pauk sai uue pere.



Tartu koduta loomade varjupaiga töötaja Annika Mölderi sõnul viidi 8-aastane isane krants Pauk uude koju paari nädala eest ning looma uued omanikud on eakam mees ja naine. “Ilmselt valisid nad vanema koera just seetõttu, et nad on ise ka juba vanemad inimesed,” lausus Mölder.

Noorem koer Välk, kes Pauguga samasse peresse võeti ja kelle uus omanik sel sügisel samuti Tartu varjupaika tõi, elab aga endiselt ketikoerana varjupaigas.

“Ka Välk on paljudele külastajatele silma jäänud, aga otsust just tema endale võtta pole veel tehtud,” ütles Mölder. “Loodan ja usun, et ka Välk saab endale uue kodu – ta on nii viks ja viisakas poiss.”

Valjala vallas Ariste külas näguripäevi näinud Paugust ja tema 5-aastasest saatusekaaslasest Välgust, kes möödunud aasta lõpus omanikult koerte väärkohtlemise tõttu ära võeti, kirjutasid ka suured meediaväljaanded. Koerte käekäigust teavitamiseks ja neile uue kodu leidmiseks loodi Facebookis koguni oma lehekülg. Koerad endale võtnud naine põhjendas neist loobumist sellega, et ei saanud loomadega hakkama.