Saaremaa kinnisvarafirma käive kasvas mullu mühinal

Tänavu 13-aastaseks saanud Compakt Kinnisvara käive kerkis mullu ligi 9 miljoni euroni. Aasta varem oli see vaid mõni­sada tuhat eurot.



Ettevõtte juhatuse liige Martin Lember tõdes, et aastate jooksul on kinnisvaraturul olnud nii kiireid tõuse kui ka äkilisi kukkumisi, ent mõistlikult kaalutletud arenguplaanid ja otsused võimaldavad üllatustega paremini toime tulla.

Lembri sõnul ehitatakse praegu uusi maju aktiivselt ja ka ostjaid neile jagub. “Selliselt vaadates saab aega heaks hinnata küll,” ütles ta.

Käive kasvas uskumatul moel



Lõppeva aastaga jääb väike, vaid viieliikmelise meeskonnaga kinnisvarafirma rahule. See, mis plaani võetud, sai tehtud. Ettevõtte müügitulu kasvas mullu uskumatul moel – 2015. aastal oli firma käive ligi 370 000 eurot, aasta hiljem aga üle 8,6 miljoni.Firma kasum oli mullu aga veidi üle 2 miljoni euro. Seegi on tulemus, mille üle uhkust tunda.

Praegu kavandab Compakt Kinnisvara oma suurima projektina Tallinna südalinnast 15 minuti kaugusele Rae valda Peetri alevikku teenindus- ja vabaajakeskust. “Kui kõik läheb plaanipäraselt, alustame ehitustöödega uue aasta esimeses pooles,” ütles Martin Lember.

Saaremaa kinnisvarafirma, mis kuulub Tuule Gruppi, teeb ettevalmistusi ka oluliseks arendusprojektiks Tallinna südalinnas Vabaduse väljaku piirkonnas.

“Maa-ala on suur ja väga olulise asukohaga. Mõtteid on palju ja ettevalmistusprotsess pikk. Protsessi on kaasatud ka rahvusvahelise kogemusega Zaha Hadidi arhitektuuri­büroo,” ütles Martin Lember.

Lisaks teeb firma koostööd samasse gruppi kuuluva puitmajafirmaga Saare Erek noortele peredele sobivate elamute väljatöötamiseks nii Saaremaale kui ka mandrile.

Üks osa arenguplaanist



Kui saarlased peavad Compakt Kinnisvara kangesti Saaremaa kinnisvarabürooks, siis Martin Lemberi sõnul sai kõik Saaremaalt küll alguse, kuid mandrile laienemine on firma arenguplaani üks osa: elamu- ja ärikinnisvara arendatakse rohkem Tallinnas ja selle lähiümbruses.

Saaremaal pakub firma aga kinnisvara kompleksteenust: konsultatsioone, maakleriteenust, kinnisvara haldamist, hooldamist, ehitustööde korraldamist. Firma ostab ja rendib ka põllumaad.

Vabaduse Väljak+



Compakt Kinnisvara arendusprojekt Vabaduse Väljak+ ehk Tallinna esindusväljaku teine etapp puudutab Vabaduse väljakuga külgneva 10 800 m2 suuruse maa-ala muutmist atraktiivseks äri- ja vabaajakeskuseks.

Kinnisvarafirma andmeil on uus detailplaneering töös: arhitektuurset eskiisi täiustatakse ja läbi räägitakse ka tulevaste rentnikega.

Protsessi on kaasatud kehtiva detailplaneeringu arhitektuurse lahenduse autorid Alver Arhitektid, Tiit Trummal ja Veljo Kaasik.

COMPAKT KINNISVARA

• Asutatud 2014. aastal

• Kuulub kontserni Tuule Grupp

• Käive* 8,6 mln €

• Kasum* 2 mln €•

• Töötajaid 5

*2016. majandusaasta tulemused.