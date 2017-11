Saarlased innustasid Apollot ka raamatupoodi avama

Kinoäri edust innustust saanud Apollo avab paari nädala pärast Kuressaares Auriga keskuses ka raamatukaupluse.



Apollo Holding OÜ ostu- ja turundusjuhi Eha Panga sõnul on Apollo Kuressaares poe avamist plaaninud varemgi. Ent firmal on Eestis juba 15 kauplust, mistõttu uute poodide avamist väga kergel käel enam ette ei võeta.

Kaks kuud tagasi Auriga kaubanduskeskuses uksed avanud Apollo kino on saarlased väga hästi vastu võtnud. “Kindlasti andis see kaupluse avamiseks positiivse tõuke,” ütles Pank, kelle sõnul on koostöö Auriga keskusega seni väga hästi sujunud. “Esimese hooga avame paari nädala pärast n-ö Apollo kiirpoe, et saarlased saaksid soetada jõulukingiks raamatuid, lauamänge, muusikat ja filme,” ütles Eha Pank. Firma otsib avatavasse poodi ka töötajaid. Kui palju täpselt, selgub Apollo turundus- ja ostujuhi sõnul pigem uuel aastal, mil kauplus täismahus tööle hakkab.

Apollo raamatukaupluse leiab edaspidi Auriga keskuse esimeselt korruselt kohe sissepääsu lähedalt ning see võtab enda alla umbes 150 ruutmeetrit.