Vald seab eesmärgiks kvaliteetse bussitranspordi

Uuest aastast maanteeameti asemel maakonnas ühistransporti korraldav Saaremaa vallavalitsus on bussiliikluse paremaks toimimiseks vajadusel valmis liinidel ka muudatusi tegema.





Abivallavanem Jüri Linde, kelle kureerida on majandus, haldus ja teenuskeskused, ütles Saarte Häälele, et eesmärk on panna ühistransport toimima maksimaalselt kvaliteetselt, et inimene saaks punktist A punkti B sõita talle võimalikult sobival ajal. “Kui bussisõit on mugavam, siis on eeldatavalt ka sõitjaid rohkem,” märkis ta.

Samal ajal on maakonna ühistransporti kasutavate reisijate arv mullusega võrreldes langenud 15 005 inimese võrra. Kui 2016. aasta esimesel kümnel kuul teenindasid Atko ja GoBus 297 950 reisijat, siis 2017. aasta samal perioodil oli reisijaid 287 610. Vastavalt on langenud ka piletitulu 282 357 eurolt 270 174 eurole. Linnaliinidel oli aasta tagasi kolme esimese kvartali jooksul sõitjaid

108 883 ja tänavu 104 218 ehk siis 4665 reisijat vähem. “Muudatusi saame vajadusel liinidel ja graafikutes teha,” kinnitas Jüri Linde. “Ootame, kuni vastavad spetsialistid tööle asuvad ja siis hakkame toimivaid asju ka üle vaatama. Võimalik, et bussisõit tuleks osaliselt panna toimima koostöös õpilasliinidega.”

Kuigi vallavolikogu peab maanteeametiga sõlmitava halduslepingu veel heaks kiitma, on vallavalitsus ühistranspordi korraldamise endale võtmiseks esimesed sammud juba teinud. Jüri Linde sõnul on kokku lepitud praegu maavalitsuses sellega tegelevate ametnike tööleasumine vallavalitsuses. Struktuuris on selleks ette nähtud kaks töökohta.

Riik eraldab Saaremaa vallale transpordi korraldamiseks aastaks 1,76 miljonit eurot, liinivõrgu uuringuteks 25 000 eurot, majanduskuludeks ehk maavalitsusest ületulevate ametnike palgaks 40 000 eurot. Jüri Linde hinnangul peaks see ressurss kõik vajadused ära katma ja on tegutsemiseks piisav.

Praegused liinilepingud kehtivad 2019. aasta kevadeni. Uuel aastal alustatakse aga uuringutega ja uute hangetega hakkab vallavalitsus tegelema ilmselt juba aasta teises pooles, augustis-septembris.

“Tasuta transport ei ole veel teemaks tulnud ja see on vabariigi valitsuse otsustada,” lausus abivallavanem Linde, lisades, et majandusminister on selle veksli välja andnud, aga koalitsioonis selles osas üksmeel seni puudub.

1. jaanuarist peab ühistranspordi korraldamine üle tulema Saaremaa vallale. Vastavalt sõlmitavale lepingule saab omavalitsus nii kohaliku bussiliikluse kui ka Abruka ja Vilsandi laevaühenduste hoidjaks. Maakondade vaheline parvlaevaliiklus ja lennuliiklus jäävad maanteeameti korraldada.

Maanteeameti ühistranspordi osakonna juhtivekspert Mika Männik ütles, et vallaga kavandatav haldusleping on avalik pärast selle sõlmimist. “Täna on veel mõned tingimused, mille üle mõeldakse, mistõttu ei saa lepingut praegu avaldada. Loodame selle lähiajal ära sõlmida ja siis saame antud lepingu ka avalikustada,” lausus ta.

Saarte Hääle toimetus ootab oma lugejate arvamusi ühistranspordi korraldusest ja andke ka teada, kus on suuremad kitsaskohad.