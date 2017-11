Kihelkonnal mõni kuu tagasi kuivaks jäänud kraavid ja kaevud on tänu suurtele sadudele jälle täitunud ning nüüd on vett mõnes kohas koguni üleliia.



Kihelkonna elanik Maret Kaju, kes suvel endale teiste kaevust pangedega vett koju taris, ütles, et nüüd on vett liigagi palju.

“Tiigid ja kraavid ajavad pigem üle, maa on nii vett täis. Kõik see algas siis, kui oktoobris sadama hakkas. Nüüd ujutab kartulivagude vahel ja roosidki on uppumise äärel,” rääkis Kaju. Ta lisas, et möödunud aastast niisugust olukorda ei mäleta, et oleks nii palju vett olnud.

Saarte Hääl kirjutas septembri alguses Kihelkonnal tilgatumaks jäänud kaevudest ja kraavidest. Vee kaevudest kadumise põhjuseks olid arvatavalt Kihelkonna hooldekodu maasoojuse tarbeks tehtud puuraugud ja nende tegemise käigus läbilõigatud allikaharu.

Kihelkonna vallavanem Raimu Aardam selgitas toona, et kokkusaamisel geoloogide ja muude asjatundjatega tuli välja, et seda polegi võimalik ette aimata, kustkohast allikaharud läbi jooksevad. Seega ei saa ka kedagi süüdistada. Kihelkonna vald viis veeta jäänud majapidamistesse veetrassi.

Keskkonnaameti veespetsialisti Anu Saue sõnul olid vee kadumise taga ilmastikuolud ja pikaaegne veevaene periood, mitte puuraugud. See, et kaevud on tõepoolest taas veega täitunud, annab Saue sõnul kinnitust, et vee kadumise põhjustasid just ilmaolud.

“Inimesed süüdistasid puurijaid, aga tegelikult oli tegemist loodusliku olekuga. Samamoodi on loodusest tingitud ka praegune olukord, kus vett on liialt palju,” ütles Anu Saue.