Vetteli emafirma rühib maailmaturule

Vättal tegutseva Vetteli kalatööstuse emafirma PRFoods, mis suvel kaks korda suuremaks paisus, kasvatas kolmandas kvartalis käivet, kirjutab Äripäev.

PRFoodsi käive kasvas kolmandas kvartalis oodatult ligi 71% 17,99 miljoni euroni. Brutokasum kasvas ligi 400%, 2,47 miljonini. PRFoodsi juhi Indrek Kasela hinnangul tuleb kasv tooraine, eelkõige lõhe hinna langusest ja müügitiimi heast tööst lõpphindade tõstmisel.

“Kolmandaks on PRFoods äsja omandatud ettevõtete John Ross Jr. ja Coln Valley kaudu sisenenud kõrgema marginaaliga luksustoodete turule,” ütles Kasela.

Mis puutub ligikaudu 3 miljoni euroga omandatud Trio Tradingusse, siis muudab värske kala vahendaja suur käibekiirus kogu grupi kala kiirete hinnamuutuste vastu paremini kaitstuks. Varem olid jaehinnad fikseeritud pikaks ajaperioodiks ning kontsern suutis neile kehvemini reageerida.

Kontserni võlakoormus Kaselat ei heiduta. “Grupi netovõlgnevus on 16,7 miljonit eurot pärast ettevõtete omandamisi, kuid grupi üldine finantsstabiilsus on hea ja meie äritegevuse rahavood paranevad,” ütles Kasela.

Pealegi on kolme kontserni koostöö tema sõnul edukalt käima läinud ja esimesed Skandinaavia-Šoti tooted juba Suur­britannia ja Saksamaa jaekettide lettidele jõudnud. Varasematel esinemistel on Kasela rõhutanud suurtele turgudele juurdepääsu tähtsust. Uute ettevõtetega pääses Kasela enam kui kolmekümne riigi turule.

Praegu on kontsern ehitamas kalasektoris midagi põnevat. Tõenäoliselt on kavas nii tootmismahte suurendada kui ka uusi turgusid võita. Kasela pole teinud saladust, et plaanib ühel hetkel luksuskalaga hakata sihtima Hiina turgu.