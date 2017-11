Angerjavarude hääbumine sunnib Euroopat püügikeeldu kaaluma

Detsembris arutavad ministrid Euroopa Komisjoni ettepanekut keelata merest angerjate püüdmine täielikult, kirjutab Eesti Päevaleht.



Teadlaste ettepanekute põhjal on Euroopa Komisjon teinud ettepaneku keelata järgmisel aastal püüda merest 12 sentimeetrist pikemaid angerjaid. Ettepaneku peavad liikmesriikide ministrid lähiajal Eesti eestvedamisel kas heaks kiitma või leidma kompromissi näiteks hooajaliste püügikeeldudena.

Noorte klaasangerjate arvukus on Euroopat ümbritsevas meres viimaste aastakümnete jooksul märkimisväärselt vähenenud. Rahvusvaheliste mereuuringute nõukogu ICES arvutuste järgi jõudis see 2012. aastal näiteks Põhjameres 0,4 protsendini võrreldes nende keskmise arvukusega 1960.–1979. aastal. Ka teistes Euroopa meredes on nende arvukus viimasel kümnendil vähenenud umbes 90% võrreldes samade võrdlusaastate keskmisega.

Detsembri keskpaigas toimuvat kahepäevast kalandusnõukogu istungit eesistujana juhtiv keskkonnaminister Siim Kiisler nimetas angerjate arvukuse vähenemise näitajaid niivõrd jubedaiks, et loogiline on eeldada, et uuesti hakatakse rändangerja kvoote üle vaatama siis, kui toimub mingi paranemine.

“Kõik piirangud, kõik kvoodid, mis Euroopa nõukogus kokku lepitakse, põhinevad teadlaste ettepanekutel,” ütles ta.