JUHTKIRI: Pese ennast sa!

Vaevalt leidub tänaste lapsevanemate hulgaski veel neid, kes sellise pealkirjaga värss­lugu mäletavad. Veel vähem teavad seda Kornei Tšukovski igiammu kirjutatud teost lapsed. Aga just lapsed on need, kelle pesemisharjumuste pärast õpetajad mures on.

Pesemisharjumuse saavad lapsed kaasa kodust. Paraku ei peeta ihu harimist oluliseks sugugi igas peres. Kui isad-emad ei nõua lastelt, et need end peseksid ja puhtust peaksid, pole midagi imestada, kui nood pärast võimlemistundi higiodööre levitavad. Ise sellest midagi teadmata.

Vahel pole põhjus, miks lapsed end pärast kehkatundi ei pese, siiski laste koduses kasvatuses. Nii poiste kui ka tüdrukute seas leidub häbelikke, kes peavad pesemist liiga isiklikuks toiminguks, et seda teiste silme all teha. Ja on meilgi koole, kus õpilased ei pääse pärast võimlemistundi duši alla, kuna konkurents on liiga suur. Kui koolimajas on lapsi liiga palju ja ruumi liiga vähe, kehalise tund aga korraga rohkem kui ühel klassil, siis samasse ruumi pesema-riietuma kõik lihtsalt ei mahu.