MUHU UUDISSED: Jõulupuu särama

Martisid põle seeoasta liikumas oln, aga kadrianed köisid küll. Et juu seda karjaõnne siis ikka tuleb. Neh, sest va undist suadi ju mineva talve jägu.

Aga tüiti oo mudud, et sie kange karjaõnn va metssigadele koa mõidub. Nendest ulludest lojustest vist änam lahti ep soagiid. Katk ep võta teisi koa mitte. Nii suuri rotsentisid kut meite jahimiestel põle masu Eestimoa pialgid kellelgid ette näidata.

Moakondas kohe kindlaste mitte. Ja paugutamine köib metsas ühtejuoni. Aga vähämaks neid ullusidvaimusid ep jäe. Pooled maribuaad ja kõik suure silla jaared naad oo teenepidi püörn. Nõnna et neid piab sii ikka olema mitu korda rohkem kut inimesi. Pooltesn tuhat inimest ep jõvaks niipalju muad ää sonkida kut nie va lojussed.

Aga ühte aida naad igatahes sisse ep piase. Lasteaida. Sie põle mitte sellepärast,et kohjad täis oo, nagu mõni Muhu naljaammas nüid kohe arvaks. Lasteaal oo puru uus ja tulisema uhke uus aid nüid ümber. Neh siesamma aid, mise tegemise jäuks sii poari kuu iest mõned lasteaalaste emad rahva ulkas pissikest rahakorjamist tegid. Et soaks seltsis lasteaale juubelivoastaks kena uie aa ümber ehita. Ja näedsa, läkskid nõnna, et juubelivoasta alguseks oo juba sur uhke okurootis aid valmis. Olge tuhandest tänatud,kõik kis oma osa sõnna sisse pannid!

Ehkkid ilm oo nõuke oktoobrikuine, oo ometiks jõulukuu kohe pihta akkamas.

Pühabe oo Liiva lasteaidas jälle Külasema külakuoli tunnid. Ja sedakorda oo rohkem nõuke näputüö tunni muodi asi. Õpitse igatsuguseid jõuluasju tegema. Alguse aaks oo ikka kellu ühest.

Ja ilm lähäb vähemaste selle jäo valgemaks, et inimesed äkist panavad kodu omale jõulutulesid akete piale. Liival suure kuuse pial pannasse tuled põlema esmasbe, neljanda detsembri õhta kellu veerand kuiest. Kelluaeg oo sellepärast sõuke, et siis oo just kenaste pimeks läin ja raamiautute killavoor oo koa Liiva linnast igavese kupatamisega läbi sõitn. Piaks olema nõuke vaikne ja munuke silmapilk. Tulge siis ikka voatama ja uudistama.

Neh ja kui juba jõulupuu särab, siis oo varsi pöialpoisid koa liikvel. Riedese pääva kuulukse Muhu ja Ida-Soaremaa pöialpoisid puhas olavad Koguva Toomal. Neh, ma riagi tulevast riedest, kahessandast kuupäävast. Siis pietse Toomal ää kaks pöialpoistemoa etendust. Üks oo omingust puolt, kellu kümnest, ja teene õhta pimedas, kellu kuiest. Pääva oodetse rohkem lasteaarühmasid ja kuolilapsi oma lassidega. Aga õhta kuiest, siis soab rahupärast perega minna. Pileti innaks oo kaks eurut ja kis tahab õnneluosi koa võtta, siis piaks mõne euru rohkem tasku pistma.

Kenad jõulute ootamise algust siis ja olge ikka munuksed!