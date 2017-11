Nädalavahetus võib tulla päikseline

Ilmateenistus annab lootust, et nädala lõpp võib tulla plusskraadidega ja sajuta.



Reede päeval on ilm pilves. Sajab lund ja lörtsi, rannikul ja Lõuna-Eestis ka vihma. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +3 kraadi.

Laupäeva öösel on enamasti pilves ilm ja sajab vihma ja lörtsi, sisemaal ka lund. Õhutemperatuur on vahemikus –2 kuni +2 kraadi. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +2 kraadi, saartel on kohati kuni 4 kraadi sooja.

Pühapäeva öösel on olulise sajuta ilm. Õhutemperatuur on vahemikus 0 kuni +4 kraadi, saartel tuleb sooja kohati kuni 6 kraadi.