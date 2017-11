SAAME TUTTAVAKS: Haiglaapteeker pole tavaline proviisor

Proviisor Ingrid Alliku juhitav apteek erineb teistest Kuressaare haiglas tegutsevatest apteekidest, kuna sealne kaup on mõeldud üksnes haiglas kasutamiseks.



Tavakülastajal sellesse apteeki asja ei ole, küll aga haigla personalil. “Õed vaatavad, kas vajalikud ravimid ja tarvikud on osakonnas olemas, ja kui ei ole, siis tellivad meilt,” selgitab Ingrid.

Kui suuremas osas nn tavaapteekides ravimeid enam ei valmistata, siis haigla apteegis tehakse seda pea iga päev. Üks sealse farmatseudi ülesandeid ongi ravimite – näiteks salvide ja lahustite – tegemine, mida valmistootena osta ei saa.

Haiglaapteekrina kontrollib Ingrid ravimite kasutamist ja säilitamist haiglas. Lisaks on tema kohustus küsida ravimitele ja haiglas kasutatavatele tarvikutele hinnapakkumisi ning leida võimalusi, kuidas kvaliteedis kaotamata odavamalt hakkama saada.

“Mida vähem kulutame, seda rohkem jääb haiglal raha muude oluliste ostude tegemiseks,” tähendab Ingrid. Veel on tema ülesanne erialast infot jagada.

Valjalast pärit Ingrid läks Tartu ülikooli õppima hoopiski geenitehnoloogiat, ent orgaanilise keemia eksamiks laenutatud ingliskeelne õpik sütitas temas huvi keemia vastu. Kuna Ingridit paelus ka meditsiin, leidis ta, et just farmaatsia on sobivaim valdkond. Ingrid jättiski geenitehnoloogia ja õppis proviisoriks.

Õpingute järel töötas ta viis aastat Ülikooli apteegis, misjärel otsustas erialases töös pausi teha. Kuni tuli pakkumine Kuressaare haiglast.

“Neil oli vaja inimest, kes aitaks apteegi infosüsteemi ühendada haigla omaga, et õed saaksid ravimeid tellida,” räägib Ingrid, kelle arvutialased teadmised kulusid marjaks.

Nii-öelda tavalise apteekri töökogemusega haiglaapteekri ametisse asudes avastas ta suisa uue maailma. “Paljusid asju, millega kokku puutusin, nägin esimest korda elus,” tunnistab ta.

Õnneks aitas Ingridil end kõige uuega kurssi viia ja oma küsimustele vastused saada toetav ja koostööaldis meeskond. “Tänu headele kolleegidele tunnen, et mu seljatagune on kindel,” ütleb Ingrid.

Oma vaba aega sisustab Ingrid lugemisega ja aitab oma grafitikunstnikust abikaasal valmistada ette näitust Eesti Vabariigi 100. sünnipäevaks.

Tegus Ingrid oli ka üks neist, kes aitas möödunud kevadel Kuressaare tänavafestivali korraldada.