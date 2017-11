SAAME TUTTAVAKS: Kristine eelistab haiglatööd õpitud õmblejaametile

Haigla registratuuris töötav Kristine Kahver leiab, et ka kõige pretensioonikama kliendiga suheldes tasub jääda rahulikuks ja abivalmiks.





Kristine on haigla registratuuris klienditeenindajana ametis olnud poolteist aastat. See maja polnud talle ennegi võõras: neljal suvel on ta seal koristajana töötanud.

Õppinud on Kristine hoopis Kuressaare ametikoolis tekstiilitöö eriala ja töötanud firmas Adniel õmblejana. Haiglatöö kasuks otsustamisel mängis olulist rolli stabiilne palk. Maksti ju õmblusettevõttes tükitöö alusel ning nii oli palgasumma iga kuu erinev.

Kristine tunnistab, et esiti ta pisut pelgas. “Klienditeenindaja peab suhtlema igasuguste inimestega ning kõik neist ei pruugi olla rahulikud ja viisakad,” lausub ta.

Tõepoolest – nende seas, kes registratuuri pöörduvad, on ka selliseid, kes ärrituse ja pahameele klienditeenindajate peale välja valavad. Nagu oleks nood süüdi, et järjekorrad on pikad või mõnda spetsialisti lihtsalt pole.

Kristine tõdeb, et mõne spetsialisti juurde on järjekord tõesti pikk – näiteks kõrva- või silmaarsti juurde. Ka reumatoloogi juurde, kes käib Kuressaares vastuvõtte tegemas mandrilt.

Vahel on pahandatud ka seepärast, et haigla registratuuriga pole just kerge ühendust saada.

Kui algul tegid põhjuseta nähvamised tuska ja rikkusid tuju, siis enam Kristine neid südamesse ei võta, mõistes, et vahel ei suuda omaenese või lähedase tervise pärast mures inimesed emotsioone ohjeldada.

“Enamasti on inimesed, kes registratuuri helistavad või kohale tulevad, viisakad ja kannatlikud ning paljud tulevad hiljem tänama,” kinnitab Kristine. Sõbralikud ja vahel naeruhimulised kliendid teevad tuju heaks.

Lisaks patsientide arstivastuvõtule registreerimisele on Kristine töö kontrollida, kas tulijal on saatekiri, aga ka temalt visiiditasu küsida ja neile, kel visiiditasu maksmata, võlga meelde tuletada. Kristine töönädal kestab esmaspäevast reedeni ja tööpäev kella 8-17ni, olenevalt graafikust.

See, kui pingeline või rahulik päev on, sõltub kellaajast. Kõige rohkem helistajaid ja külastajaid on kella 10–13 vahel.

Otsust õmblejaamet haiglatöö vastu vahetada Kristine ei kahetse. “Õmmelda saan vabal ajal,” lausub Kristine, kes käsitööhuvilisena armastab eriti heegeldada ja masinal tikkida.