SAAME TUTTAVAKS: Raili aitab võimeldes tervise tagasi tuua

“Meie jaoks raskema diagnoosiga patsiente on tihti lihtsam innustada end liigutama,” tõdeb Kuressaare haigla taastusravi­spetsialist ja vastutav füsioterapeut Raili Sepp.



Kergema diagnoosiga inimene ei taha alati mõista, et vastutab oma tervise eest kõige rohkem ise ning et töö ei asenda võimlemist.

Raili sõnul leidub taastusravile tulnute seas neid, kes arvavad, et füsioteraapia on passiivne ravi – tehakse massaaži ja nii see tervis tuleb. “Õnneks kohtab sellist suhtumist üha vähem,” ütleb Raili. “Aina enam mõistetakse, et võimlemine on taastumise alus ükskõik millise diagnoosi puhul, millega füsioteraapiasse on tuldud.”

Seega – võimelda tuleb, ent oluline on õige koormus. “Liiale minna ei maksa – nagu spordiski,” märgib Raili, kes teab, mida räägib. On ta ju ise eluaeg sporti teinud ja teeb praegugi – tegutseb põhitöö kõrvalt võrkpallinaiskonna treenerina ja mängib vajadusel volleplatsil ka ise.

Treeneri erialast spordilembene Raili omal ajal ei unistanud. Astus hoopis Tartu ülikooli kehakultuuri teaduskonda liikumisravi õppima.

Pärast ülikooli töötas Raili mõnda aega Pärnu haiglas, ent naasis kodusaarele. Seda otsust ta ei kahetse. “Mandri haiglate pingeline töögraafik ja elu keset linnamüra mind ei ahvatle.”

Tööd jätkub Saaremaalgi piisavalt. Nii on Raili hoole all erinevate terviseprobleemidega inimesi 16-aastastest üheksakümnesteni. On neid, kes vajavad taastusravi pärast insulti või traumat. Samuti püüab Raili aidata ülekoormussündroomiga inimesi – et nad oskaksid endale ja oma tervisele rohkem tähelepanu pöörata. On neid, kelle kaebused on tingitud artroosist, ja neid, kelle lihastasakaal vajab korrigeerimist.

Raili jaoks on kõige pingelisem ja kiirem tööpäev siis, kui patsiendid vahetuvad iga poole tunni tagant, kõigest pool tundi on ette nähtud kirjatööks ja sama palju lõunaks. Sellistel päevadel on patsiente nimekirjas 14. Enamasti mööduvad päevad mõõdukamas tempos – siis, kui taastusravile tulijaid on 10–11.

Oma üsna napi vaba aja pühendab 6-aastase Joosepi ema Raili oma perele. Sest pere on tähtis.