Saarlane elatub kuus keskmiselt 707 eurost

Kui Eestis tervikuna on keskmine palk kerkinud 1201 euroni, siis oma kodusaarel elavad saarlased võivad samal ajal igakuise teenistuse kosumisest vaid und näha.



Saarlaste palk on veelgi kokku kuivanud. Statistikaameti väitel teenisid nad kolmandas kvartalis keskmiselt 862 eurot, seda koos maksudega. Netos ehk summas, mis pärast maksude mahaarvamist tööinimesele kätte jääb, oli saarlaste teenistus veelgi nutusem – napid 707 eurot.

Kuressaares tehtud kiirküsitlus näitas, et 707 eurot kõlab saarlastele täiesti usutavana. Apollo kino vahetusevanem Kaisa Lätt ütles oma tutvusringkonna põhjal, et pigem on saarlaste palgad veelgi madalamad. “Saaremaal ongi palgad madalad,” nentis ta.

Lihtne see loomulikult pole, sest hinnad poes samal ajal ju aina tõusevad. “Saadakse küll üle miinimumpalga, aga üle 700 euro eriti mitte,” ütles Lätt, kes ei osanud näpuga näidata konkreetselt kellelegi, kel oleks palk viimasel ajal tõusnud. Kui üldse, siis vaid ühel tuttaval. Muidu püsivad palgad stabiilselt paigal. “Ei tõuse, aga õnneks ei lange ka,” sõnas Lätt.

Statistikaameti väidetud 707-eurost palka peab adekvaatseks ka vahvlimüügiga tegelev Argo Püssim. Temagi ei tea eriti kedagi, kel õnnestuks palgapäeval suurem summa kätte saada.

“Tean sellise palgaga inimesi ja ei usu, et see oleks mingi statistiline “kala”,” ütles Püssim. Kõrgem võiks palk muidugi olla, sest Püssimgi on seda meelt, et mainitud summast veel madalama palgaga inimesi on Saaremaal paraku ikkagi rohkem.

Nõndapidi paigutub Saare maakond läinud kolme kuu andmetel koostatud tabelis viimasele kohale. Isegi hiidlased teenisid paremini. Nemad said kuu aega rügades tasku pista 723 eurot, maksudega koos oli nende palk 879 eurot.

Samas toonitavad teadjamad, et tõde kuulutab hoopis maksu- ja tolliameti neli korda aastas kokku löödav mediaanpalk, mis lahtiseletatuna tähendab, et sellest suuremaid ja madalamaid väljamakseid oli piirkonnas võrdselt.

Selles osas on seis Saare maakonnas pisut parem ja saarlane peab hakkama saama 850-eurose palgaga. Palgasaajaid oli maksuameti andmetel maakonnas 14 558 ja palkadeks maksti kokku ligi 42 miljonit eurot.

Ent jällegi – hiidlased saavad endale ka sedapidi rohkem lubada, sest mediaanpalk on Hiiumaal üks kõrgemaid – 924 eurot. Hiidlastest eespool on vaid Harjumaa elanikud, kes teenisid 1013 eurot.

Töötajate palgasurve on madal



Majandus- ja statistikahuviline Aivar Sõrm soovitab saarlastel palgastatistikasse rahulikult suhtuda. Kuna keskmine palk kõigubki ja kolmanda kvartali näitajad on sinnakanti jäävate puhkuste ja suvise ajutise tööhõive tõttu tavaliselt alati madalaimad, siis ei tasu lühiajalisi näitajaid südamesse võtta.

Laiemalt võttes on palgad kasvamas siiski ka Saaremaal. Silma hakkab vaid selle kasvu hillitsetus, võrreldes mandriga. “Pilt on seda drastilisem, et mitte just palju aastaid tagasi troonisid saared palgasaajate TOP-is,” nendib Sõrm. Praegu oleme aga n-ö punase laterna rollis.

Põhjuseks võib vahest pidada eeskätt meie majandustegevuse struktuuri, kus domineerib madalapalgaline teenindussfäär ja kõrgepalgaliste osakaal on pea olematu. “Ka töötajate palgasurve tundub madal, sest kuhu sa hing siit saarelt ikka nii väga põgened,” arvab Sõrm.

Praegune madal palgatase tähendab Aivar Sõrme hinnangul, et oleme paraku siinse ettevõtlusstruktuuri ja saarelise asupaiga pantvangid. “Ja kahjuks ei ole siin tiigrihüppeid oodata,” möönab ta.