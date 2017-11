Tooma poe automaat kolib Mini-Rimisse

Pärast Tooma Konsumi uuenduskuuri kaupluse seinalt kadunud sularahaautomaatidest vähemalt ühe panga omale on leitud uus asukoht.



Swedbanki kommunikatsioonispetsialist Liidia Kaljundi ütles, et juba detsembri alguses paigaldavad nad praeguse plaani järgi oma pangaautomaadi Rimi kauplusse, mis asub Kihelkonna maantee 3. Tegemist on nn Mini-Rimiga endise Kihelkonna Säästumarketi majas.

SEB pole oma sularahaautomaadile uut kohta veel leidnud. “Vaatamata raskustele ei ole me siiski loobunud ideest paigaldada oma automaat Smuuli elurajooni,” kinnitas SEB panga kommunikatsioonijuht Julia Piilmann.