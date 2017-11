ASJA LUGU: Esimene era-Belarus Eestis

Pöide külas Soome-Sepa talus on korralikult kuuri alla talvekorterisse paigutatud ligi 30-aastane MTZ-80, mis peremees Harri Remmelkoore sõnul on üks eriline traktor.





Minski traktoritehas on välja lasknud tuhandeid Bela­rus-tüüpi traktoreid. Eelmise sajandi 70.–80ndatel aastatel olid helesinised MTZ-id ka Eesti põldudel põhilised künni-, külvi- ja niidutraktorid. Neid kasutati farmides sõnniku väljalükkamisel ja sööda transportimisel.

Tollaste mehhanisaatorite ja nüüdsete talunike hinnangul on Valgevenes tehtud Belarusid vastupidavad ja heade tehniliste omadustega. Saaremaa ta­lunikud kasutavad erinevaid mitmekümneaastaseid Bela­ruse praegugi.

Harri Remmelkoore MTZ-80 on aga eriline. Toona talu taastav Tihemetsa tehnikumi lõpetanud mehaanikamees sai esimese saarlasena oma maja­pidamisse ehk teisisõnu era­omandisse tuliuue, otse tehasest tulnud Belarusi.

Keegi pole ümber lükanud



“Ametlikult oli võimalus see kohe ka oma nimele registreerida. Arvatavasti olin esimene terves Nõukogude Liidus, kellel niisugune tehing õnnestus,” arutleb Remmelkoor. “Vähemalt pole keegi suutnud minu väidet ümber lükata,” lisab ta.

Pöide ühismajandi leival olnud Harri Remmelkoor tahtis juba 1987. aastal talutööde tegemiseks uut suure võimsusega universaalset traktorit. Kohe tal seda hankida ei õnnestunud, aga juba järgmisel aastal osutus see võimalikuks.

1988. aastal tuli kaubanduskontorisse kaks Belarusi. Harri sai ühe neist ära osta. “See oli suur ime. Selle eest tänu tollasele agrotööstuskoondise peainsenerile Ain Niidile, kes julges niisuguse otsuse vastu võtta,” räägib ta. “Kehtisid ju reeglid, et eraomanduses ei tohi nii võimsaid traktoreid olla.”

Ain Niit oli Harrile soovitanud just Valgevene traktorit, öeldes, et haakeriistad hangi sellele lääneriikide omad. Seda põhimõtet on Harri siiani järginud.

30-aastasel “vanakesel” läheb talu traktoripargis hästi, sest uunikumi eest hoolitseb peremees natuke rohkem. Kui noorema põlvkonna Belarus, mis soetatud 12 aastat tagasi, seisab väljas vihma käes, siis tema n-ö vanemal vennal on soe koht katuse all.

Harri tõi vanakese katuse alla pool kuud tagasi pärast lehtede koristamist. Talvel pole vana traktori järele erilist vajadust. Uuel Belarusil on ka esisillavedu. “Talvistes tingimustes on see vajalik,” toonitab Harri.

Traktoristi-autojuhi staaži on Soome-Sepa talu peremehel ligi 50 aastat. Tihemetsa tehnikumi õpilasena sooritas ta lubade saamiseks teooria- ja sõidueksami edukalt 1968. aastal.

Vanale traktorile sobivad hästi nüüdisaegsed haakeriistad. Neist kõige uuem on erkpunast värvi Poola randaal Taurus 2,7. Peremees näitab, et see on peale tavaliste ketaste varustatud ka rulliga, mis põllu ära silub. Üleskerkinud väiksemad kivid vajutab rull mulda tagasi.

Uus põllutööriist on oma tehnilisi omadusi näidanud 15 hektari suurusel põllul. “Teeb korraliku töö. Mina jään rahule,” kiidab Harri.

Teise rivi peal on veel üks erksavärviline asjandus. Võhikuna ei oskagi sellele esmapilgul nime anda. Peremees selgitab, et tegu on Austrias tehtud oraseäkkega. Laiust on sel üksjagu, koguni kuus meetrit. Põllumehe tarkusi koolis omandanud ja oma kogemustele toetudes ütleb Harri Remmelkoor, et talivilja tuleb kevadel äestada ja see riistapuu on selleks vajalik.

“Kirjanduse andmeil annab äestamine koguni 25 protsenti saagilisa. Igatepidi põllumehele vajalik asi,” on tehnikamehest talunik rahul.

Mitu põllutööriista vanale Belarusile külge riputada saab? Peremees arvab, et tema hoovis olevatest viis-kuus kindlasti. MTZ-80 on nii künni- kui ka külvitraktor. Sellega saab rohumaid niita, heina kaarutada ja järelhaagisega ka transporditöid teha.

Uuema põlvkonna Bela­rus-920.3 on taluhoovis stardivalmis. Esisillaveoga traktorit kasutab Harri ennekõike kündmiseks. Frontaallaadur on ka sellel neljarattalisel küljes. “Ilma laadurita ei saa ju heina- ja põhurulle tõsta,” selgitab ka loomapidamisega tegelev talumees.

Uus traktor leiab kasutamist ka teraviljaveol. Harri sõnul on seejuures määrav kiirus. “Maanteel arendab see 40-kilomeetrist tunnikiirust. Kui midagi pika maa taha vedada, on ajaline võit märgatav, pealegi on ta mugavam, kabiin on avaram ja võimsust ka rohkem.”

Traktoreid jagub tuppagi



Tõsi, need neljarattalised – suuremad ja väiksemad, kiiremad ja aeglasemad, kabiiniga ja kabiinita – on peremehe töölaual fotodena erinevates ajakirjades.

Ühe väiksema, millega saab vaheltharimistöid teha, on Harri enda jaoks sealt välja valinud, sest eakas RS-09, 1972. aasta väljalase, on oma aja ära elanud.

“Kui tegeled tehnikaga, pead asjaga kursis olema. Õige otsuse tegemiseks tuleb enne palju kaaluda. Talunik ei osta traktorit üheks, vaid kümneks-kahekümneks aastaks. Suured firmad võivad endale lubada tehnika iga viie aasta tagant välja vahetada,” selgitab Harri.

Harri andmeil ostsid Pöide valla ettevõtjad möödunud aastal kolm uut traktorit, lisaks muud põllutehnikat. Lõppeval aastal on pöidelased rikkamaks saanud nelja uue traktori võrra. Seda pole Harri arvates vähe.

Suurte saakide “sepistamiseks” peab Soome-Sepa talu peremees õigeks maa harimist nüüdisaegsete traktorite ja põllutööriistadega, samuti õiget agrotehnikat, orgaaniliste ja mineraalväetiste ning pestitsiidide kasutamist.

Teraviljasaagid on juba nii suured, et vanade veneaegsete kombainidega ei saa kogu saaki kättegi.

“Mina pole aga kombaini ostnud. Talu teraviljapind on nii väike, et lasen vilja teenustööna koristada,” ütleb Harri.

Vaatamata vihmasele sügisele õnnestus Harri Remmelkoorel tänavu kogu saak salve koguda. Sügisesed põlluharimistöödki jõudis ta vihmade vahel ära teha.

“Minu reliikvia, vana MTZ-80 ootab kuuris kevadet, teine Belarus on hoovi peal, sellega saan ka talvel üht-teist teha,” märgib Harri lõpetuseks.