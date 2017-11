Jahisadam ootab Tori kalureid

Kuressaare sadam ootab kõiki kalureid oma paatidega sinna toimetama.





“Kõik on teretulnud, kes oma kalapaadiga siia tahavad tulla,” kinnitas Kuressaare sadama kapten Oskar Jõgi. Soovi korral saab ka Raiekivi sääre ääres oleval 90 meetri pikkusel kail toimetada. Saaremaa vallavalitsus soovib vaid paarisaja meetri kaugusele jääva Tori jõesadama ehitamiseks kulutada PRIA toel 156 000 eurot. Oskar Jõgi ütles, et kui raha on palju, siis võib ka Toris ehitada, kuid jahisadamas on kõik vajalikud tingimused loodud. Miks kalurid seal ei käi, ei osanud ta öelda.

Jahid ja kalamehed



Küllap on saarlastele jäänud mulje, et jahisadam on siiski rohkem välismaiste jahtide ja kaatrite jaoks. Seega kalalõhnalised mehed, paadid, võrgud ja mõrrad sinna eriti hästi ei sobi.

Oskar Jõgi sõnul ei tohiks sadamas toimetavad kalurid luksusjahtide ja -kaatritega saabuvat rahvast häirida. Tema hinnangul lisab see sadamale hoopis väärtust. Turistid on kohe jaol, kui paat värske kalaga tuleb.

“Mõni aasta tagasi, kui võrguräime oli palju, käisid Nasva mehed siin müümas,” meenutas sadamakapten. “Rahvast oli palju, müük käis ja kõik olid rahul. Masse siia muidugi ei tule, sest meres pole ka kala enam, mida sa siin püüad.”

Toris toimetav kalamees Tiit Kelder ütles, et Kuressaare sadamas ei saa mõrda kaldale tõmmata. Autoga ei pääse ligi, sest märgid on ees. Kui kümme meest korraga toimetab, siis ei ole võimalik tööd teha.

Vana kalur usub, et Toris oleksid võimalused paremad. Kui see korda tehakse, leiaks sadam ka rohkem kasutust. “Ujuvkai rahuldaks ka, aga oleks ju kasulikum, kui ka jõeääre korda ja selle väljanägemise paremaks saaks. Järgmistele aastatele ja tuleviku peale tuleks ka mõelda.”

Kala aastaga poole vähem



Maaeluministeeriumi andmetel on Tori sadamas lossitud kala kogused 24. novembri seisuga mullusega võrreldes poole võrra vähenenud. Kui 2016. aastal püüti 10 080 kg kala, siis 2017. aastal vaid 4616 kg. Tori jõesadamas lossis 2016. ja 2017. aastal 13 kalapüügiloa omanikku.

Et kala on vähemaks jäänud, tunnistas ka Tiit Kelder. Tema sõnul püütakse peamiselt ahvenat, haugi ja kevadel tuulehaugi. “Ega teistes kohtades pole ka enam suurt püüdmist. Kasumit Tori sadam tooma ei hakka, see on loogiline.”

Vallavolinik Mart Maastik ütles, et küsimus on selles, kas nii suur investeering on mõttekas. Pole ju mõtet 160 000 eurot niisama betooni valada. Maastiku sõnul tuleb teha mõistlik ja läbikaalutud projekt. “Meil on arengukavas 15 sadamat, mis on vaja korda teha, ja ühes suures vallas peame vaatama korraliku hindava pilguga.”

Kuressaare linnavalitsus esitas septembri lõpus Tori sadama projekti PRIA toetuste 2017. aasta II taotlusvooru. Toetuse suurus on 56 000 eurot, kogu ehituse esialgne maksumus 154 686 eurot. Seega on omafinantseering 100 000 eurot. Vallavolikogu seda esimesel arutamisel eraldama ei nõustunud.