JUHTKIRI: Et kodu vaid alles jääks

Üks halvemaid asju, mis inimesega juhtuda saab, on oma kodust ilmajäämine. Paraku juhtub selliseid asju pea iga päev, ka Saaremaal.



Saikla lähedal Väike-Rahula külas elav endine piimatootja Viivi Köster ei oska enam midagi ette võtta, et oma kodu päästa. Aastate jooksul kogunenud võlgade tõttu on eaka naise talu kavas oksjonile panna. Enampakkumine jääb ära vaid siis, kui Viivi ja ta lapsed 13 500 eurot kokku saavad.

Viivi tütar palub vanematekodu päästmiseks abi. Sest perele endale käib kopsaka rahasumma kokkusaamine üle jõu.

Kogu elu rasket tööd teinud Viivi kahetseb nii mõndagi oma otsust, mille ta ettevõtjana tegi. Kui toona tundusid need otsused õiged, siis tagantjärele mitte. Tagantjärele tarkusest on aga vähe abi, et keerulisest olukorrast pääseda. Põrmugi ei aita ka kaaskodanike kriitika. Sest kui palju leidub neid, kelle otsused ja teod on alati olnud õiged?