Klaveritohtril tööd jagub

Saaremaa klaverihäälestaja Juhan Ungru õppis kolm aastat Tallinnas ametit ja on nüüd valmis keerulisi pille õigesti kõlama panema.





“Vahel on nii, et vajutad klahve ja sealt alt tuleb müra, mis sealt ei peaks tulema,” ütleb diplomeeritud klaverihäälestaja Juhan Ungru.

Üks klaver, mida Ungru on kõlama pannud, asub Vanalinna kohvikus, ja selle on valmistanud Kuressaare klaverimeister Mihkel Salong 80 aastat tagasi Tolli tänaval asunud töökojas. See pill oli Ungru sõnu üsna heas vormis ja väga suurt tööd ei tahtnudki.

Laotanud oma tööriistad ajalehe tarvis pildi tegemiseks lauale, vastab Ungru küsimuse peale, kas häälestamisel on abiks ka mõni moodne elektrooniline riistapuu, et kõige parem riist on tema kõrv. “Kõrva sa ära ei peta,” toob ta välja ühe klaverihäälestajate põhitõe.

Hakkab ettevõtjaks



Aasta alguses Tallinnas Georg Otsa nimelisest muusikakoolist klaverihäälestaja diplomi saanud Ungru on hetkel veel töötukassa nimekirjas. Et endale aga kliendibaasi luua, on ta juba hakanud oma teenust lehes kuulutades välja pakkuma.

Kontakti on võetud üle Eesti, hiljuti näiteks Hiiumaalt. Klavereid kodudes siiski veel jagub ja nende kadumist Ungru sõnul oodata ei ole. Lisaks veel koolides, rahvamajades ja muudes avalikes kohtades olevad pillid.

Uue aasta algusest saab Ungrust ettevõtja, kes kliendi soovi korral käib klavereid häälestamas. Seni on ta pigem käinud tuttavate juures kätt harjutamas.

Eestis on tema sõnul umbes kümmekond tasemel klaverihäälestajat. Juhan Ungru selge soov on samuti nende sekka jõuda. Ungru sõnutsi ei ole hullu, kui klaverihäälestamisest ei saa tema põhitegevus. Palju tegemist on tal ka vanematele kuuluvas Lehtmetsa talus Lõmala külas.

Klaverihäälestamine on Juhan Ungru sõnul mõnus eripärane töö. “Kannatlikkust peab olema,” kinnitab ta. Ühe klaveri häälestamine võtab aega umbes neli tundi. “88 klahvi, igaühel kolm keelt taga,” annab ta lihtsustatud ülevaate klaveri sisemusest. Üks klaver tuleb alguses tavaliselt mitu korda üle käia, et see häälde saada. Ungru ütleb, et paljudes kodudes on selline klaver, mis on 10–15 aastat häälestamata olnud. Klaverihäälestaja töötasu­skaala on 65–100 eurot. Lisaks igasugu vajalike juppide maksumus. Näiteks on Ungru pidanud ühel kontsertklaveril katkise keele välja vahetama. See keel tehti valmis käsitööna.

Kodudes olevatest klaveritest hindab Ungru ennesõja­aegseid pille, mis on hea kõlaga. Eestis oli siis palju klaverimeistreid. Nõukogudeaegsete pillide kvaliteet on omakorda kehvem. “Eks see sõltus sellest, kas klaver oli tehtud enne või pärast palgapäeva,” muigab Juhan.

Aeg teeb oma töö



Klaverid lähevad häälest ära peamiselt ajapikku. Mitmesajakilose raskuse all pinges olevad keeled annavad järele ja õhuniiskuse muutumine teeb oma töö. Samuti klaveril mängimine. “Ühe löögiga võib klaveri häälest ära saada,” sõnab häälestaja.

Tänapäeval ostavad paljud digiklaveri, kuid Ungru sõnul soovitavad õpetajad harjutada ikkagi pärisklaveril. “Digiklaveril vajutad sa põhimõtteliselt kogu aeg play-nuppu,” ütleb ta.

Iga klaverihäälestaja unistus on häälestada Steinway kontsertklaverit. “Selles on kõik nii, nagu ühes klaveris peab olema,” iseloomustab Ungru maailma parimaks klaveriks peetavat pilli. Tema on Steinwayd kooli ajal proovida saanud ja võib seda väidet kinnitada.

Suurtel klaverikontsertidel käiakse tundlikke klavereid häälestamas suisa vaheaegadel. Juhan Ungru tunnistab, et tal endalgi kriibib vahel mõnel kontserdil kõrva, kui klaver on häälest ära. Meenutab, kuidas ta eelmisel nädalal Saksamaale reisides istus enne väljalendu Tallinna lennujaamas oleva Estonia klaveri taha. Seal on see Eesti visiitkaardina ja soovijad saavad sellel mängida.

“See oli küll veidi häälest ära,” muigab Juhan. “Mõtlesin, et oleks riistad kaasas, võiks ju häälde panna.”

Häälestajaks juhuse tahtel



Juhan Ungru on klaveritega sinasõber. Ta on lastemuusikakoolis õppinud ja teeb ka ise muusikat. Peamiselt kristliku suunaga. On välja andnud albumeid ja käib esinemas Eestist väljaspoolgi.

Ungru tee klaverihäälestajaks algas juhuslikult. Nimelt oli tal kodus klaver, mille häälestaja oli kõlama pannud. Ühe klahvi alt ei tulnud aga teps mitte see heli, mis sealt tulema pidi. Selmet kutsuda häälestaja uuesti kohale, uuris Juhan ise, kuidas need hääled sealt tulevad. Enda mäletamist mööda võttis tangid ja keeras klaveri seest üht-teist ning pill hakkaski õiget häält tegema. Siis mõtleski ta esimest korda, et see on päris huvitav töö. Nüüd on proovimisest saanud aga tema amet.