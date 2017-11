LUGEJA KIRI: Meie maja ei ole pätipesa!

“Olen üks nendest inimestest, kes elab Sikassaares sotsiaalmajas. Täpselt, üks nendest, sest meid on palju,” kirjutab Voolu tänava sotsiaalmaja elanik Marko Raudsepp.



Juhtusin ükspäev Kuressaare kesklinnas kuulma meie Voolu tänava maja elanike ja kodukorra kohta nii mõndagi halvustavat.

Paljud Kuressaare inimesed arvavad, et meil siin on paras pätipesa, kus on koos vanad röövlid, narkarid ja joodikud. See on vale arvamus. Meie elu on olnud keeruline, kuid ka meie maksame makse. Kel on võimalik tööelus osaleda, see seda ka teeb, nagu kõik normaalsed ristiinimesed.

Meil on siin olemas kõik eluks vajalik. Erinevalt nõukaaegsetest ühiselamutest on meie elu siin nagu lill. Tänu Kuressaare linnavalitsusele. Meil on oma duširuumid, oma köögid. Pesemise ja toiduvalmistamise võimalused on mõlemal korrusel. Nädalavahetustel saame pesu pesta, kuna meil on olemas ka pesuruum. Meie majas on ka varjupaik, kus hädasolijad saavad peavarju, kus öö veeta.

Loomulikult on meil ka toredad perenaised ja korrapidajad, kes kogu maja korra ja puhtuse eest vastutavad. Majas on oma eeskirjad, mida tuleb järgida. Seega – ärgu meie linna inimesed arvaku, et siin Sikassaare sotsiaalmajas ainult pätid koos on.

Ja et kõik oleks täiesti korras, on meil ka toredad sotsiaaltöötajad, kes meil silma peal hoiavad ja vajadusel alati aitavad. Meil on kõik hästi.