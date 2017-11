Ministeerium otsib lennuliikluseks raha

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumis on ettevalmistused uue lennuhanke korraldamiseks tehtud, kuid välja kuulutada seda veel ei saa.



Lennundus- ja merendusosakonna juhi Taivo Linnamäe sõnul püüavad nad parasjagu leida lahendusi, et leida riigieelarvest piisavalt raha, võimaldamaks tõsta seniste regionaalsete lennuühenduste kvaliteeti. Teadupoolest on vähemalt saarlased küsinud järjepidevalt liinile suuremat lennukit ja tihedamat graafikutki.

Linnamäe sõnul nõuab suurem rahastus ka valitsuselt täiendavat toetust. Seega töö käib, ent enne konkreetset otsust ei ole lennundusjuhi sõnul võimalik hanget välja kuulutada.

Praegu teenindab Kuressaare ja Tallinna, aga ka Kärdla ja pealinna vahelist liini Leedu lennufirma Transaviabaltika. Leping nendega kestab 31. maini 2019.