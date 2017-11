PILTUUDIS: Kaalis enneolematu kõrgvesi

Jõudsalt tõusma hakanud kraatrijärve veetase ulatub Kaali arendaja hinnangul juba üle viie meetri. Piirkonna arendaja Alver Sagur pole oma sõnul detsembri alguses kunagi taolist veetaset näinud. “Tavaliselt on selline veetase kevadel, kui lumi on ära sulanud,” sõnas ta.





Saguril on kraatri nõlval oma mõõtepunktid maha märgitud, mille põhjal ta veesügavust arvestada oskab. Viimati vaadatu kohaselt ulatub vesi järvesilmas juba viie ja poole meetrini.

Sedapidi võttes võiks öelda, et Kaalis on täielik kevad, sest suurvesi on vastav, ent muud looduse märgid püsivad ikka sügises. “Sinilill veel ei õitse,” naeris Alver Sagur. Ta arvas, et kui nüüd ilm äkki krõbeda külma teeks, saaks järvele kena uisuvälja. Miinuskraade aga ilmateenistus lähemal ajal Saaremaal siiski ei luba.

Sagurile teadaolevalt vihmasajud Kaali järve veetaset eriliselt ei mõjuta. Pigem mängib seal rolli põhjavesi. “Kui kunagi treppi ehitasime nõlvale, siis muutus veetase ööpäeva jooksul 20 cm ulatuses,” märkis ta.