SUUR MAA, SUURED ASJAD: Pimedusega löödud

Hakkasin just teevett keetma, kui korraga käis “plõks” ja novembrikuine pimedus tungis oma täies tiheduses korteri kõikidesse tubadesse. Pilk aknast välja kinnitas, et elektrivooluta oli jäänud kogu ümbruskond. Seepärast polnud ka põhjust koridori elektrikilbi juurde kaitsmeid torkima minna.



Oli 16. novembri õhtu. Taskutelefon toimis ning katkestuse ulatus sai selgeks tänu toimetusse tehtud kõnele – ajakirjaniku privileegid. Naise telefonile saabus ka sõnum elektrivõrkudest – katkestus pidi kestma vähemalt kaks tundi. Mobiilne internet oli häiritud, patareidega raadiot meil kodus pole. See-eest leidus aga kappides terve ports küünlaid.

Laps oli juhtunust jube elevil, vadistas rõõmsalt kollijutte (tänapäeval on neis teadagi tegelasteks zombid) ja sellest, kuidas ta “üleüldse ei karda”. Praegusaja koolilaste elus pole elektrikatkestusi kuigivõrd olnud. Elektri olemasolu on sama mõistetav nagu õhk õues ja kraanivesi. Rääkisin siis küünlaid süüdates lapsele, mis asjandus on petrooleumilamp.

Minu lapsepõlve Muhus seevastu olid elektrikatkestused nimelt üsna tavalised. Nii kui vähe tuult tegi, oli maja pime ja vanaisa pidi petrooleumilambid välja tooma. See oli kohutavalt põnev lambist kiirgava eripärase lõhna, valguse ja soojuse tõttu. Loodan, et kuskil muuseumis, näiteks Eesti Rahva Muuseumis, seda lastele näidatakse. ERM võiks ju koostöös Energia avastuskeskusega teha valgusenäituse – mõelda, kui lahe see oleks!

Elektrikatkestustest kodulinnas Kuressaares meenuvad mulle nõukogude aja lõpuaastad, kui üldise vaesuse tingimustes tänavavalgustust kustutati ja ma ükskord pioneeride maja maleringist tulles Torni tänaval peaaegu jalgratta alla jäin. Pea­aegu, sest peale paari sinika ma suuremat viga ei saanud – ei saanud ka rattal kihutanud mees –, aga ehmatus oli kahepoolne. Koolis räägiti Leninist ja kogu maa elektrifitseerimisest. Paras iroonia.

Elektrikatkestused on ilmselt aeg-ajalt vältimatud. Aga võib-olla mitte? Neil päevil saime lugeda, et tuntud elektriautode ja akude ehitaja Tesla on Austraalias püsti pannud enneolematu hiigelaku. Kui midagi juhtub, peaks see tagama elektri 30 000 majapidamisele. Aku on suur, aga paraku ikkagi liitium­ioon.

Ent mis ikkagi saaks, kui kontrolliksime elektrit täielikult? Kui meil oleksid ühel päeval miniatuursed taskuelektrijaamad? Ulmekates olen seesuguseid kohanud ning paljugi sellest, mida oleme võimatuks pidanud, on saanud kiiresti tegelikkuseks. Kuidas muutuks maailm? Ei kujuta ette.

“Ja valgus sai,” kirjutatakse raamatute raamatus. Piiramatu elekter oleks võim, mis muudaks maailma täielikult. Nii nagu muutis maailma petrooleum ja seda kasutanud lamp. 1860-ndatel Eestisse jõudnud leiutis on ikkagi hoopis midagi muud kui rasvaküünal kandelaabris.

Kirjamees Jakob Mändmets vestab värvikaid muljeid esimesest lambivalguse tulekust oma jutustuses “Kui valgus tuli”. Kes pole lugema sattunud, võiks seda teha.

Valgustav elamus ajal, mil me kõik oleme justkui pimedusega löödud. Seda viimast seekord päris otseses mõttes. On aasta kõige lühemate päevade aeg.

Neeme Korv,

Postimehe ajakirjanik