Torm Tori sadamas

“Olgu selle loo algatuseks avalikult välja öeldud minu vabandused Saaremaa vallavanema Madis Kallase ees,” kirjutab jahtkapten Mart Saarso.

Kahetsen, et kasutasin tema väljaöeldud sõnapaari “positiivne lobby” suhtes nii resoluutset sõna, nagu korruptsioonikahtlus. Ma palun vabandust.

Asja juurde. Vallavolikogu ettevõtlus- ja majanduskomisjoni ning ehitus- ja keskkonnakomisjoni ühisistungil esitles abivallavanem Mart Mäeker eelnõud, mis käsitles Tori jõesadama rekonstrueerimiseks saja tuhande euro eraldamist valla eelarvest. Ettekanne oli kiirustav ja pinnapealne, võtmes, et see on vana asi, juba ammu otsustatud ja andke oma kiire nõusolek. Projekt olla saadud n-ö kaasavarana Kuressaare linnalt. Paraku ei presenteeritud vallavolinikele ei projekti ega tagamaid. Ütlen otse, et volinikest taheti teha kummitempel.

Pelgalt randumiskoht



Saaremaa on sadamate poolest rikas, kuid samas ka vaene. Rekonstrueerimist, süvendamist, kohendamist vajavaid sadamaid on pikk rivi. Arusaadavalt on rahastusallikad selle tänuväärse töö jaoks erinevad, sõltuvalt sadama omandivormist. Vaevalt leiduks sadamaomanikku või huvigruppi, kes sajatuhandesele rahasüstile rakendust ei leiaks. Miks siis ikkagi just Tori jõesadam ja mitte mõni teine? Kui oleks välja kuulutatud, et sada tuhat sadamaarenduseks on saadaval, olnuks sooviavalduste pakk päris jäme.

Olles sadamatega tegelenud suurema osa oma teadlikust elust, juhin saarlaste tähelepanu Tori jõesadama tegelikkusele. Esiteks ei ole tegu mitte sadama, vaid pelgalt paatide randumiskohaga. Veeteede ameti sadamaregistrisse kanti Tori jõesadam alles märgilisel kuupäeval – 27. oktoobril 2017. Olgu öeldud, et samal päeval toimus Saaremaa vallavolikogu avaistung.

Sadamaregister annab teada, et sadama sissesõidu vähim sügavus on 1 meeter ja vähim laius 2 meetrit. Samas võime lugeda, et sadam võtab vastu kala- ja väikelaevu kogupikkusega kuni 8 meetrit ning (sic!) maksimaalse süvisega kuni 1 meeter ja maksimaalse laiusega kuni 2 meetrit. Tõlkes tähendab see seda, et suurim lubatud alus tuleb sadamasse sisse kiilupidi põhja mööda ja pardaid pidi faarvaatri servasid mööda lohistades. No ei kõnele selline andmestik just tõepäraselt. Jääb arusaamatuks, kuidas niisugused andmed riigi avalikku registrisse üldse sisestati.

Meie kõigi osalus



Praegune plaan näeb ette 3,8 meetri laiuse rattatõkke ja puitvendritega varustatud betoonkai rajamist Tori jõe linnapoolsele kaldale maanteesilla ja kergliiklussilla vahele. Lisaks veel slipp kergliiklussillast mere poole. Ette rutates olgu mainitud, et kõrval asuvas Kuressaare sadamas on avalikuks kasutamiseks slipp olemas.

Et sellise plaani üledimensioneerituses veenduda, ei pea olema kaugsõidukapten ega sadamaehitaja. Loodus ja inimkäsi on ise piirid ette andnud. Esiteks on Tori jõe suudme ees meri alla meetri madal. Teiseks oli eilse (29.11.2017) seisuga kergliiklussilla all kõrgust veepiirini vaid 110 sentimeetrit. Seega oli, on ja jääb “Tori jõesadam” vaid päramootoriga varustatud aerupaatide sildumise kohaks. Sellisele laevastikule, mis kapten-kirjanik Herman Sergo väljendit kasutades “võib kurseerida ka mööda kastemärga rohtu”, on ligi 160 000 euro eest planeeritav massiivne betoonkai täiesti põhjendamatu.

Kõlasid ka argumendid linna heakorrast ja ilust. Ilu on teadupärast vaataja silmades. Ma ei jaga arvamust, et kalasadama stiilis massiivne betoonkai suudaks oma ilus võistelda rohelise kindlustatud jõekalda ja elegantsete, aerupaatidele sobivas mõõdus ujuvkaidega. Projekt, mis võib olla laitmatu oma teostuses, on ikkagi tehtud lähteülesande järgi. Lähteülesanne näib aga püstitatud olevat printsiibil: kui oma raha mängu panna pole vaja, siis ehitame kasvõi kosmodroomi Roomassaarde. Kahjuks kipub ununema, et avalikus rahas on ka minu ja meie kõigi pisike osalus.

Mereriikluse tulise pooldajana kutsun ma kõiki asjast huvitatud pooli pidama mõistlikku dialoogi, et Tori jõesadam saaks kunagi ka päriselt sadamaks.