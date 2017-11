Tütar võitleb vanematekodu eest

Võlgadesse sattunud endise piimatootja Viivi Kösteri tütar palub heade inimeste abi, et oma eakate vanemate kodutalu oksjonilt päästa.





Igal aastal on Viivi lapsed ja lapselapsed jõulude ajal kokku saanud Kösterite kodus Saikla lähedal Väike-Rahula külas. Tänavuste pühade aegu ei pruugi selleks aga enam võimalust olla. Et nägemise kaotanud ja vaevu liikuda jaksavale 75-aastasele naisele tema kodumaja alles jääks, peab ta juba esmaspäevaks kokku saama 13 500 eurot.

“Meil, lastel, pole sellist summat kuskilt võtta – kõigil on oma kodulaenud ja muud kohustused panga ees,” tõdeb Viivi tütar, viie lapse ema Aive Köster.

Aive võtab Saarte Hääle ajakirjanikud vastu oma kodus. Kuigi ema Viivi talu asub pisut eemal, üle põllu, on Viivi tütrel külas – ta käib Aive lapsi hoidmas. “Mis ma seal kodus oma murega passin,” leiab kiiktoolis puhkav naine. “Midagi asjalikku teha ma ju niikuinii ei saa.”

Viivi hakkas nägemist kaotama kümmekond aastat tagasi. Praeguseks on ta pime ning operatsioonide ja haigete jalgade tõttu peaaegu liikumisvõimetu. “Valgust näen, aga muud mitte,” ütleb ta.

Peaasi, et maja jääks

Lootust, et tulevaks kolmapäevaks määratud oksjon huviliste puudusel tühistatakse, Viivi ega tema tütar Aive ei hellita. Eile lõunaks oli end enampakkumisele registreerinud kolm osalejat. Küll aga jääks oksjon ära siis, kui Viivi ja ta lapsed 13 500 eurot ehk maa hüpoteegivõla suuruse summa kokku saaksid.

“Peaasi on päästa vanemate kodumaja, maa tuleb võlgadest lahtisaamiseks niikuinii müüki panna,” ütleb Aive.

Viivi on võlgu Nordea pangale, Saaremaa hoiu-laenuühistule ning riigimaksuvõlgnevuste tõttu maksu- ja tolliametile – aastatega tekkinud võlg ulatub praegu 67 000 euroni.

Eaka naise pangakonto on võlgade tõttu arestitud. Iga kuu saab maksu- ja tolliamet pool tema pensionist endale. Muud sissetulekut naisel ei ole, loomapidamise lõpetas ta viletsa tervise tõttu kaks aastat tagasi.

Lapsed on teinud omalt poolt kõik, mis võimalik, et ema võlakoormat vähendada. Nii ostis Aive pere pumbamaja, mis on neil vanemate taluga kahe peale. Viivilt piimatootmistalu üle võtnud lapselaps Liisi Kakko ostis aga ära Viivile kuulunud lauda.

Samuti üritasid Viivi lapsed müüa ema talu metsa ja maid.

“Kui algul tehti häid pakkumisi, siis pärast selgus siiski, et nii palju ikka maksta ei taheta,” tõdeb Aive. “Ma ei mõista, miks kohtutäitur maid majast eraldi oksjonile ei pane – põllud oleks ammu ära ostetud ja raha nende eest saadud.”

Kui talu koos maadega oksjonil 50 000 euro eest maha müüdaks, jääks võlga alles veel 17 000 eurot.

Müügis poole odavamalt



“Selle peaksin ära maksma mina, sest olin ema Nordea pangast võetud laenu käendaja,” ütleb Aive. “Minul pole seda raha aga kuskilt võtta.”

Viivi sõnul ei mõista ta, kuidas tema talu, mille väärtuseks hinnati 90 000 eurot, on kavas oksjonil müüki panna pea poole odavamalt, 50 000 euro eest.

“34 hektarit maad, seal hulgas põllumaad ja ligi 20 hektarit metsa – õnnelik on see inimene, kes kogu mu varanduse nii odavalt kätte saab!” nendib Viivi.

Kui ema talu oksjonilt pääseks, otsiksid lapsed võlgadest vabaks saamise võimalusi edasi, müües vanemate maad maha nii kallilt kui võimalik.

Viivi leiab, et on elus teinud nii mõnegi vale otsuse – alates sellest, et pärast kolhoosi lagunemist piimakarja üldse enda hoolde võttis. Samuti kahetseb ta, et tegutses füüsilisest isikust ettevõtjana – FIE vastutab ju kogu oma varaga. “Tagantjärele pole enam midagi teha,” lausub ta.

Lootes, et keegi siiski emale appi tuleb, postitas Aive abipalve ka Facebookis.

Eile lõunaks oli Viivi kodu päästmiseks annetatud 200 eurot, peamiselt 10 euro haaval.

“Isegi kümme eurot on suur asi,” ütleb Viivi. “Keegi ei suple rahas, igaühel on ju oma kohustused.”

Aive sõnul ei pea abi tulema tingimata annetusena. “Võime sõlmida ka kokkuleppe tagasimaksmise osas,” lausub ta. “Juhul kui me ei saa vajalikku summat kokku, kannan kõigile, kes aidata soovisid, raha tagasi.”

Aive Kösteri pangakonto number on EE872200221013255184. Selgituseks kirjutada “Vanematekodu”. Lisaküsimuste korral või hilisema tagasimakse saamiseks palub Aive ühendust võtta Facebooki sõnumite kaudu.