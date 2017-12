LUGEJA KIRI: Palun rohkem tähelepanelikkust

Sõitsin kolmapäeva hommikul 11.40 number 4 linnaliinibussiga Auriga keskusse, tegin oma sisseostud ja istusin kell 12.40 bussi, et sellega vana Maapanga juurde sõita. Toidukott oli raske, jalad on haiged ja bussijaama tagant bussipeatusest koju kõndida on kõige lähem.



Üllatus oli suur, kui bussijuht peatusest peatumata mööda sõitis. Üks teine naine oli ka bussis, kes tahtis seal maha minna. Kuigi buss oli peatusest vaid paar meetrit eemal ja liiklus ei olnud sugugi tihe, bussijuht meie jaoks kinni ei pidanud. “Sõitsime juba mööda,” ühmas ja viis meid kesklinna.

Tahaksin soovida veidi rohkem tähelepanelikkust ja südamlikkust. Vanale haigele inimesele, kel kümnekilone kilekott käe otsas, on ka mõnesajameetrine jalgsimatk liiast.

Kuressaare memm