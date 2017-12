Meelis Sepp ehitas Kõrkkülla uue robotlauda

Kõrkküla talunikul Meelis Sepal valmib järgmisel nädalal 258-kohaline robotlaut, mis vähendab lüpsjaameti ebapopulaarsusest tulenevaid tõrkeid piimatootmises.





“Teisi töötajaid sa leiad veel, aga leida lüpsjat, kes sul hommikul viiest tööle tuleb, läheb keeruliseks,” rääkis OÜ Saare Saba ja Sarved omanik Meelis Sepp. “Paar korda olen selle probleemi ees juba olnud, et inimene läheb ära ja siis on kohe tühi auk.”

Seevastu robotlaudas algab tööpäev hommikul kell 8 ja õhtul võid normaalsel ajal rahuliku südamega koju minna. Lisaks on robotid üsna vastupidavad ega vaja kuigi tihti remonti, märkis Sepp.

Meelis Sepp alustas olemasoleva farmi naabrusse uue lauda ehitamist juunis. Uus laut pidanuks valmima juba paar nädalat tagasi, kuid et maakonnas käib korraga mitme lauda ehitamine, siis on sisseseade paigaldamine graafikust pisut maha jäänud. Lauda üldehituse tegi Nordicon Betoon, kes on maakonnas ehitanud nii mõnegi farmi. Saaremaa ehitusettevõtetega tekkisid Sepa sõnul väikesed tõrked detailide osas eelkõige lägahoidlaga. “Oleks võib-olla kaks korda rohkem betooni läinud, siis oleks ehk valmis saanud,” põhjendas ta kodusaare ehitajate teenetest loobumist.

Sepa sõnul ajendasid teda uut lauta ehitama karmistuvad keskkonnanõuded ja loomade heaolu puudutavad nõuded. “Oleksin pidanud vanas laudas niikuinii investeerima, et see oleks nõuetele vastanud,” tõdes Sepp. 1,3 miljonit eurot maksva lauda ehitamisel kasutab põllumees 499 951 euro suurust investeeringutoetust, mille PRIA määras möödunud aastal.

Robot lüpsab 60 looma



258-kohaline kahe lüpsiroboti ja uue sõnnikuhoidlaga laudakompleks võimaldab praegu 60-pealise lüpsikarja kasvatada tulevikus neli korda suuremaks. Lauda kohtade arv on seotud arvestusega, et kaks robotit jõuavad ära lüpsta 120 lehma. N-ö peegelpildis ehitatud laut võimaldab kokku kasutusele võtta neli robotit, kuid esialgu lähevad tühjad kohad noorloomade ja kinnisloomade käsutusse. 1988. aastal ehitatud vana laut jääb vähemalt lähiajaks tühjaks.

Valminud laudas on lehmadel küljealuseks kummimatid. Loomade indlemise ja toitumise kohta kogub andmeid moodne karjajälgimise süsteem. Indlemise õigeaegne avastamine on tänapäeval muutunud keerulisemaks. Eriti suure toodanguga loomade indlemine on nii vaikne, et seemendamine ja kogu järglaste saamine võib sattuda küsimärgi alla. “Sa teed osa asju nagu ehku peale,” nentis Sepp.

Taluniku sõnul peab ta lüpsikarjana ka edaspidi ainult Eesti punast tõugu veiseid. Üksikud karjas olnud holsteinid näitasid küll head piimaandi, aga tervis kippus neil käest ära minema. “Kui punased hästi süüa saavad, siis hakkavad varsti holsteiniga ühe pulga peale jõudma,” viitab Sepp tõuaretajatele pandud lootustele. Uues farmis tõstab tema karja väljalüpsi loomade vaba liikumine, mis parandab ainevahetust ja annab seeläbi suurema piimatoodangu.

Loomad vajavad harjumist



Lehmade robotlüpsiga harjutamine tekitab üksjagu mäsu. Kümnendi algul robotlüpsile üleläinud Väike-Pahila taluniku Toomas Haameri käest on Sepp kuulnud, et käed valutasid kaks kuud ja magada pole saanud. “Et vea lehmi köiega robotisse ja harjuta ja õpeta nagu jahikoeri,” vahendas Sepp Haamerilt kuuldut. “Samas olen mandriinimeste käest kuulnud, et väga hull see üleminek ei ole.”

Lõppkokkuvõttes võib Meelis Sepp mööduva aastaga igati rahule jääda, sest veel suve alguses oli pangalaenu saamine lahtine ja kogu investeering tõsise küsimärgi all.

“Laenusaamine oli pikk protsess, võttis oma kolm kuud aega,” rääkis Meelis Sepp, kes eelnevalt oli pool aastat oodanud piima kokkuostuhinna taastumist pikalt vinduma jäänud kriisiperioodist.

Mullu kevadel pärast toetuse määramist ütles Meelis Sepp Saarte Häälele, et kui piima hind piisavalt ei kerki, jääb toetusraha kasutamata ja pensionini tuleb vegeteerida olemasoleva laudaga. “Tegelikult on see viimane moment sellist raha küsida, sest pärast 2020. aastat selliseid toetusi enam ei maksta,” selgitas Sepp toona.

Praegu tegutseb Saaremaal kaks robotlauta – 2009. aastal valminud Valjala POÜ laut ja 2011. aastal rekonstrueeritud Toomas Haameri laut Väike-Pahilas. Lisaks Meelis Sepa laudale on lõpusirgele jõudnud ka Karja OÜ robotlauda ehitus.