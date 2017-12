Majandusminister Kadri Simsoni sõnul pole mitte midagi imelikku riigieelarvest 400 000 euro andmises Mihkel Undrestile kuuluvale Mõntu sadamale, sest tegemist on “erijuhtumiga”.

“Kuna Mõntu sadama näol on tegemist erijuhtumiga, siis parim lahendus piirkondliku regionaal- ja majandusarengu sihtotstarbeliseks toetamiseks leiti riigieelarvest,” teatas Simson eile vastuses vabaerakondlase Andres Ammase kirjalikule küsimusele.

Simsoni sõnul on Mõntu sadama süvendamine ja korrastamine eelduseks, et Saaremaa vald saaks pidada läbirääkimisi Ventspilsi linnaga liini taaskäivitamiseks. “Rahvusvaheline laevaliin on kirjas ka valla ühinemislepingus,” märkis minister. Sama on varem Saarte Häälele rääkinud ka Mihkel Undrest.

Kadri Simson tõi oma vastuses välja, et Mõntu sadama arendamiseks reisisadamaks, mis suudaks käidelda kuni kuuemeetrise süvisega reisilaevu, oleks ebamõistlik vahendeid taotleda nt Ettevõtluse Arendamise Sihtasutusest (EAS). “Tegu on üksikjuhtumiga ja teisi sadamaid, mis sellist arendamist vajaksid, praegu ei ole,” kirjutas Simson Ammasele.

Kes konkreetselt tegi Mõntu sadamale 400 000 euro ettepaneku, Simson Ammasele ei vastanud. “Eraisik riigieelarvest toetust ei saanud ja huvide konflikti ei esinenud. Poliitilist korruptsiooni selles küsimuses ei ilmne,” kinnitas Simson.

Sarnaselt praeguse olukorraga on ministri sõnul Mõntu sadama tarbeks vahendeid eraldatud ka 2005. aasta lisaeelarvest.

PRIA andmetel sai Mõntu sadam 2013. aastal miljon eurot kalasadamate investeeringutoetust. Mõntu väikelaevade sadam on lisaks saanud umbes pool miljonit kalanduspiirkondade projektitaotluste raames erinevate juriidiliste isikute kaudu.

Mõntu sadamale otse riigieelarvest süvendustoetuse andmist on kritiseerinud mitmed Vabaerakonda ja Reformierakonda kuuluvad riigikogu liikmed.