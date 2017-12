Muhus puhkes vaidlus veisefarmi ehitamise üle

Loomapidaja Martin Kivisoo plaan võtta Hellamaa vana sigala kasutusele lihaveiselaudana võib takerduda reostusohu taha.



Muhu valla keskkonnaspetsialist Piret Lang ütles, et Hellamaa piimafarmi lähedal reostustundlikul alal veel ühe loomapidamisrajatise avamine tekitab küsimusi ja arutelusid.

Neljapäeval Muhu vallavolikogus teemat arutamas käinud Hellamaa küla elanikud olid Langi sõnul veiselauda avamisele väga vastu. Juba aastaid on samas tegutseval piimafarmil olnud probleeme põhjavee kaitsmisega. Sestap soovivad elanikud tõestust, et uus farm neile täiendavaid hädasid kaela ei too.

Seetõttu soovib vald kaasata eksperdi, kes annaks uue lauda võimalike mõjude kohta hinnangu. “Kas laut tuleb või ei tule, praegu kindlalt öelda ei saa,” sõnas Piret Lang.

Tema sõnul ei ole Hellamaa lautade reostuse puhul probleem üheski konkreetses isikus või ettevõttes, vaid nõukogude ajal farmi jaoks valesti valitud asukohas.

“Reostus ongi eelkõige selle väga halva asukohavaliku süü,” ütles Lang, kelle sõnul on piimafarm praegu niigi keskkonnainspektsiooni ja keskkonna­ameti valvsa pilgu all.

Martin Kivisoo ütles Saarte Häälele, et tema plaan on luua tühjana seisvas sigalas pidamistingimused kuni 240 lihaveisele. Korda tehakse sigala katus ja valatakse uus põrand. Ehitatakse ka kaasaegne katusega sõnnikuhoidla, et vältida õhusaastet. Ühele ammlehmale on ette nähtud 13 m2 laudapinda. “Meie projekt on kõige keskkonnasõbralikum, mis üldse olla saab,” kinnitas Kivisoo.

Kivisoo sõnul on lihaveisekasvatus Eestis jõudnud järku, kus talvised söötmisplatsid ei ole keskkonnateenistuse jaoks enam kaasaegsed. Tuleb ehitada kas katusealused söötmisplatsid või renoveerida mõni olemasolev hoone.

Kuigi tänavuse vihmase suvega on Kivisoo sõnul piirkonna põhjavett juba aastaid kummitanud kolibakter jälle kaevudesse ilmunud, ei saa see olla tema hinnangul takistuseks lihaveiste lauda rajamisele. “Ehitame kaasaegsetele nõuetele vastava sõnnikuhoidla, täiendavat ohtu ei teki,” ütles Kivisoo.