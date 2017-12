PILTUUDIS: Kotkapoegadel oli pidulik pärastlõuna

Kuressaares Merikotka elurajooni Kotkapoja tänaval kerkivate uute kortermajade juures tähistati eile kahe olulise verstapostini jõudmist korraga: Kotkapoja 1 majal oli sarikapidu ja Kotkapoja 4 elamul sai pidulikult paika nurgakivi.





Uute majade korterite müügiga tegeleva Kinlux Vara maakleri Anli Alliksoon-Juursalu sõnul on ehitus kulgenud tempokalt ja püsib graafikus. Seejuures on Kotkapoja 1 korrusmaja valmimistähtaeg märtsis 2018 ja teine maja peaks valmis saama tuleval sügisel.

Ehkki majad pole kaugeltki veel valmis, on huvi korterite vastu korralik ja mitmed neist on juba müüdud.

Kotkapoja 1 majas on 15 korterist müüdud 11, Kotkapoja 4-s, kus kortereid sama palju, on neist müüdud kaks. Korter, mille müüri eile nurgakivi asetati, sai näiteks omaniku samuti eile, vahetult enne tseremooniat, kell 14.

“Lähiajal need numbrid muutuvad, kuna huvi on suur ja broneeringud ootavad notarisse minekut,” sõnas Alliksoon-Juursalu, lisades, et Kuressaares on võimalik uusarendusi ühe käe sõrmedel üles lugeda ja inimesed teavad seda.

Fotol ehitusfirma OÜ Korberi juht Lembo Piip, arendaja Tullio Liblik ja maakler Kaido Kruut.