PRIA kinnitas otsetoetuste ühikumäärad

PRIA kinnitas 2017. aasta otsetoetuste ja pindalapõhiste üleminekutoetuste väljamaksmiseks vajalikud ühikumäärad.



Seitset liiki toetuste kohta koostatakse otsused 11. detsembriks ja detsembrikuu jooksul plaanib PRIA toetused ka välja maksta.

Ühikumäärad arvestas PRIA välja, lähtudes taotletud ühikute hulgast, läbiviidud kontrollide tulemustest ja toetusteks eraldatud eelarvetest.

Kõiki Eestis makstavaid otsetoetusi rahastab Euroopa Liit kokku 123,7 miljoni euro ulatuses. Eestile eraldati 2017. a ühtse pindalatoetuse (ÜPT) jaoks 80 043 000 eurot, ühikumääraks kujunes 83,71 eurot/ha. Kliimat ja keskkonda säästvate põllumajandustavade (nn rohestamise) toetuse eelarve on 37 111 000 eurot, ühikumäär 38,81 €/ha.

Noore põllumajandustootja toetuse maksmiseks on 408 000 eurot, ühikumäär 20,92 €/ha. Puu- ja köögivilja kasvatamise otsetoetuse eelarve on 544 782 eurot, ühikumäär 305,31 €/ha.

Piimalehma kasvatamise otsetoetuse eelarve on 5 597 600 eurot, ühikumäär 222,62 eurot piimalehma kohta.

Varasema põllumajandusliku tegevuse põhjal määratud toetusõiguste alusel makstavaid üleminekutoetusi rahastab Eesti riik kokku 6 mln euroga. Põllumajanduskultuuri üleminekutoetusteks on 6 005 911 eurot, ühikumäär 9,56 eurot ühiku kohta. Heinaseemne üleminekutoetuste eelarve on 16 209 eurot, ühikumäär 14,41 eurot ühiku kohta.

Detsembris põllumeestele ja loomapidajatele makstavate toetuste eelarve on tänavu kokku ligi 15 miljonit eurot suurem kui eelmisel aastal.

Toetuste ootajate pangakontodele jõuab iga liiki toetus erineva ülekandega ja erineval ajal. Väljamakstavatelt summadelt teeb PRIA vajalikud tasaarveldused ja vähendused, sealhulgas peetakse eraisikute toetustelt kinni üksikisiku tulumaks.

Infot oma toetuste laekumise eeldatavate kuupäevade kohta näevad taotlejad e-PRIA teenusest “Maksed ja võlgnevused” pärast seda, kui PRIA on maksekorraldused kinnitanud ja riigikassale edastanud. Andmed määratud toetuste kohta avaldab PRIA pärast otsuste valmimist ka kodulehel.

PRIA