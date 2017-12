Rehvivahetus viimasel minutil pole enam moes

Rehvitöökodade kinnitusel on tänavune talvehooaja algus võrreldes varasemate aastatega kulgenud rahulikult, kuna autoomanikud ei kipu rehvivahetust enam viimasele minutile jätma.





Marientali tee ääres rehvitöid pakkuvast Everfronti rehvi­ärist öeldi Saarte Häälele eile ennelõunal, et vaatamata esimesele lumele suverehvidega hädalisi järjekorras pole, kuna kõik soovijad on selle töö lasknud juba varem ära teha.

Ka Tallinna tänaval tegutseva Muhu T&T omanik Avo Tamm nentis, et talverehvide kohustuslik kasutusaeg pole tänavu saabunud oluliselt teisiti kui varasematel aastatel. Eile hommikul, tõsi küll, tehti rehvitöödeks ajabroneeringuid tavapärasest rohkem, kuid järjekorrast siiski rääkida ei saanud.

Talli tänaval tegutseva firma O.S.I. Grupp rehvitöökojas käis samuti tavapärane toimetamine. Parajasti minibussile talviseid veeretaldu alla kruttiv Tarvi Ollema tõdes, et Kuressaares on rehvivahetamise kohti paarikümne ringis ja hoolsad autoomanikud on talveks valmistunud õigeaegselt.

Lehemeeste külaskäigu ajal oli samasse töökotta sattunud Ringtee Autokeskuse OÜ juht Urmas Altmets, kes samuti rehvivahetusteenust pakub. Ta nentis, et autoomanikud on tõesti teadlikumaks ja vastutustundlikumaks muutunud. Seetõttu ei jäta enamik oma sõiduki rehvide vahetamist viimasele minutile, vaid leiavad võimaluse see vajalik protseduur aegsasti ette võtta. Altmetsa tähelepanekute järgi venitavad talverehvide allapanekuga näiteks kallimate masinate omanikud, kes ei taha rehvinaaste asfaldil ilmaasjata kulutada.

Eestis on talverehvide kasutamine kohustuslik 1. detsembrist ja kuni 1. märtsini. Naastrehve võib kasutada alates 15. oktoobrist ja kuni märtsi lõpuni. Naastudeta talverehvide ehk lamellrehvidega võib Eestis sõita aastaringselt.