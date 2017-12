“Tänavu 21. juunil avatud Saaremaa Loomemaja on tegutsenud peagi pool aastat. Aasta lõpp on hinnangute ja tagasiside aeg,” kirjutab MTÜ Saaremaa Loomemaja juhatuse liige Maris Rebel. “Arvestame avaliku huviga ja mängime avatud kaartidega.”

Ilmselgelt oleme oma tegemiste turundamisele vähe tähelepanu pööranud. Esialgsest plaanist luua üks Loomemaja koos vabakontori ja avatud stuudiotega on välja koorunud kaks eraldi hoonetes asuvat ettevõtmist. Palume märgata, et vabakontori pea pooled rentnikud on loomemajanduse taustaga, kuigi nad ei tööta avatud stuudio formaadis.

Kindlasti ei ole me suutnud teoks teha kõiki oma plaane, aga oleme andnud oma parima. Soovime võimalust areneda, seda enam, et kaks meeskonda on enamikus töötanud vabatahtlikult ega ole sellele maksumaksja raha kulutanud. Pigem on seda koormust kandnud kõigi meie pered.

Meil on olnud vaid üks palgaline projektijuht, kelle tööleping selle aastaga lõpeb. Meeskonnad on sellegi poolest valmis jätkama – juba see iseenesest on väärtus. Vajame uuelt vallalt pisut tuge seni, kuni ei ole kahte ruumi suutnud meistritega mehitada. Soovime, et kõik, kes ei ole veel Loomemajja jõudnud, tuleksid meile külla. Detsembri esimesel kolmel nädalal toimub meil Saaremaa meistrite toodete suur jõulumüük, avatud on väga erinevad õpitoad, nukkude näitusmüük, lastele jõulupostkontor, keraamikakoda ja seebituba.

Loomemaja pakub kõigile võimalust näidata moraalset toetust meile digitaalselt aadressil petitsioon.ee/saaremaaloomemaja või kohapeal.

Lootust on, sest huvilisi on vaja julgustada ja iga allkiri seda teebki. Täname!