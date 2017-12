Saarlase kodumure läheb korda sadadele

Sajad eestlased on appi tulnud eakale saarlasele Viivi Kösterile (fotol), et tema kodu võlgade katteks maha ei müüdaks.



Eile kella viieks õhtul oli Viivi tütre Aive Kösteri palvele tema vanemaid aidata vastanud juba 107 inimest ja nende annetustest oli kogunenud 3074 eurot. Aive sõnul jäid annetatud summad vahemikku 1–300 eurot.

“See on lausa uskumatu, kui paljud inimesed meid juba aidanud on,” ütles Aive Köster Saarte Häälele, lisades, et lahkete inimeste abi on hindamatu väärtusega. “See on meie jaoks nii suur abi. Südamesse hakkab tekkima lootus, et äkki saamegi asja korda. Lõpmata suur tänu kõigile, kes on meid toetanud.”

Aive on tänulik ka neile, kes tema abipalvet Facebookis jaganud on – eile õhtupoolikuks oli seda tehtud üle tuhande korra. Aive sõnul ei looda pere üksnes annetustele, vaid otsib raskele olukorrale ka muid lahendusi.

Et nägemise kaotanud ja vaevu liikuda jaksavale 75-aastasele Viivi Kösterile tema kodumaja Ida-Saaremaal Saikla lähedal Väike-Rahula külas alles jääks, peab ta juba esmaspäevaks kokku saama 13 500 eurot ehk maa hüpoteegivõla suuruse summa. Sel juhul tühistatakse kolmapäevale kavandatud enampakkumine, kus Kösteri talu 50 000 euroga müüki pannakse. Võlgades endine piimatootja Viivi Köster tõdes, et sattus keerulisse olukorda ettevõtjana tehtud valede otsuste tõttu, mis toona tundusid õiged.

“Emal avastati suhkruhaigus liiga hilja, ta jäi töövõimetuks. Füüsilisest isikust ettevõtja vastutab võlgade eest kogu oma varaga,” lausus Viivi tütar Aive. Tema sõnul pani eaka ettevõtja veelgi raskemasse seisu piimahindade langus.

Aive sõnul ei pea abi tulema tingimata annetusena. “Võime sõlmida ka kokkuleppe tagasimaksmise osas,” lausus ta. “Juhul kui me vajalikku summat kokku ei saa, kannan kõigile, kes aidata soovisid, raha tagasi.”

Aive Kösteri pangakonto number on EE872200221013255184.

Selgituseks kirjutada “Vanematekodu”.

Lisaküsimuste korral või hilisema tagasimakse saamiseks palub Aive ühendust võtta Facebooki sõnumite kaudu.