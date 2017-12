Vaid üks kingisoov ootab veel täitmist

Vähekindlustatud perede laste jõuluunistuste täitmiseks nädal tagasi alanud Inglipuu kingikampaania on täitnud pea kõik Saaremaalt kogutud jõulukingisoovid.



Abivallavanem Kairit Lindmäe sõnul ootab veel vaid üks soov endale inglit. “Oleme tänulikud kõigile neile heategijatele, kes on nii kiiresti aidanud täita laste jõuluunistusi,” ütles Lindmäe. “Saaremaa laste jõulusoovide seas oli nii väiksemaid kui ka suuremaid unistusi, nii et igaühel oli võimalus leida meelepäraseim. Kingiks sooviti raamatuid, lauamänge, nukke, legosid ja palju muid asju, mis ikka iga lapse rõõmsaks teeksid,” lisas abivallavanem.

Inglipuu on Maxima Eesti iga-aastane jõulueelne heategevuskampaania. Projekti raames saab igaüks täita mõne vähekindlustatud pere lapse kingisoovi.