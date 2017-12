Politsei nädalavahetuse ülevaade: Joobes juhid ja purjus alaealised

Nädalavahetus oli politseis väljakutsete poolest rahulik, kuna kokku teenindati 8 väljakutset. Siiski tuli liiklusest kõrvaldada kolm mootorsõiduki juhti ja kaks jalgratturit, kes juhtisid sõidukit alkoholijoobes.

Reede, 1.detsembri, õhtul kella 23.00 ajal kontrollis politsei Kuressaare linnas korterit, kust kostus valju lärmi. Korteris viibis seitse alaealist, kes kõik olid alkoholi tarvitanud. Lapsed toimetati politseijaoskonda, kuhu kutsuti neile vanemad järele. Kuna alla 18-aastastele on keelatud alkohoolse joogi tarvitamine, siis alustati kõikide laste suhtes väärteomenetlused.

Laupäeval, 2.detsembri, hommikul avastas politseipatrull, et Kuressaare linnas Marientali tee 23 juures on sõiduk sõitnud tee keskel asuvale ohutussaarele, lõhkunud kaks liiklusmärki ja sündmuskohalt lahkunud. Liiklusõnnetuse arvatav põhjustaja on üks joobes juhtidest, kes sama päeva varahommikul kõrvaldati sõiduauto juhtimiselt. Juhtunu osas alustati väärteomenetlus.