Seiklus Lõuna-Ameerikas. Kihlumisega (GALERII)

Lõunapoolkera troopilises kliimas Eestist kaasavõetud sõrmusega abieluettepanekut tehes tuleb kindlasti arvestada asjaoluga, et väljavalitu sõrmed võivad niiskest kuumusest veidi paistes olla.

Kui sul on mõni unistus, tuleb see täide viia. Mikk Rajaveril oli selleks Lõuna-Ameerikas seiklemine. Ta võttis elukaaslase Kaire kaasa ja tegi unistuse teoks. Et asi ikka meeldejäävam oleks, palus ta seal Kairet endale naiseks. “Loomulikult,” kõlas vastus.

Jalgpalluri unistus



Mikk Rajaver on kauaaegne FC Kuressaare jalgpallur. Reisi esimeses peatuspunktis Buenos Aireses ei saanud ju seega jalgpalli vaatamata jätta. Argentiina on ju teadupoolest kahekordne maailmameister ja lisaks tangole ongi jalgpall vististi teine põhiline asi, mida selle riigiga seostatakse. Tangoetendust vaatasid Mikk ja Kaire niikuinii…

