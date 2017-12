Kus on armastust, seal on lapsi

Kristiina Ehin laulis oma aasta ema laulus: “Vaata, mul on lapsi terve parv – kõik on hästi hoitud, kõigil läigib karv!” Sama kehtib ka viie lapse ema, rõõmsameelse ja suisa plikatirtsuna näiva Laura Leidase (38) kohta, kelle lapseparv kasvab armastuses, hooles ja Tagavere karges maaõhus.



Oma esimese lapse ootele jäi Laura kõigest 17-aastaselt ning kui teised tähistavad 18. eluaastat kui legaalset täiskasvanuiga, siis Laura tähistas samas vanuses emaks saamist. Ei läinud kaua, kui esimene poeg Koit sai endale venna, sest kaks aastat hiljem sündis pisike Karl.

Keskkool oli lõpetatud, ent ega Laura edasiõppimisplaane toona eriti teha saanud. Praegu on ta juba vanem ja kogenum ning ei kujutaks oma sõnul ette, kuidas ta seda kõike uuesti läbi teeks. “Esimese mehega läksime lahku ja pärast lahutust tuli ise jalad alla saada.”

Pärast lahutust oli Laura üksikema kahe lapsega ning enda sõnutsi olnud ta selle ajani üsna arglik ega julgenud kelleltki ka abi paluda. “Aga võtsin end kätte, tegin autojuhiload ja läksin tööle. Õnneks oli mul keskkooliajal omandatud ka kokk-kelneri amet, mis võimaldas mul Tagavere algkoolis söögitädiks hakata,” räägib ta.

Kus on, mahub juurde



Oma praeguse abikaasa Mikk Leidase leidis Laura omaenda kodukandist Tagaverelt. Hoolimata sellest, et oli iseendale lubanud, et Tagaverelt ta meest ei võta, oli see kandidaat nii töökas ja tubli, et armastusele kätt ette panna ei saanud…

Loe edasi laupäevasest Saarte Häälest.