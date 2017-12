Saaremaalt pärit Kati Laev, kes sai avalikkusele tuntuks tänu Eesti Laul 2016 konkursile, andis välja uue südantsoojendava jõululaulu “Hinges Salamisi”.

See on lugu, mis jutustab ilusast jõuluaja mälestusest ning lootusest, et kõik jääb kestma. “Läbi aastate on jõulud olnud meile üheks tähtsaimaks traditsiooniks, mida me põlvest põlve edasi kanname. See on koosolemise aeg perega, sõpradega ja lähedastega. Ent mõtetes oleme ka nendega, kes mingisugusel põhjusel meiega koos olla ei saa, ent kellel on alati koht meie südameis,” rääkis loo autor Kati Laev.

“Mäletan, kuidas minu vanaema kirjeldas oma lapsepõlve pühade mälestusi, aega, mil toodi põhud tuppa, kuuske ehtisid küünlad ning ahjus praksumas tuleleek. Selle jutustuse ainetel sündis ka minu jõululugu, mis elab nüüd, aastaid hiljem, salamisi meie hinges edasi…” lisas autor.

Loo viisi autor on Kati Laev ise, sõnade autorid on Kati ja Kaidi Laev.