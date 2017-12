MAAILM: Vestid kirjaga “No Russia, no games” tekitasid hämmingut

Nädal tagasi Soome Ruka suusakeskuses toimunud maailmakarikavõistluste järjekordsel etapil võis publiku hulgas näha rohkesti vene spordifänne, kes kandsid veste, millel ilutses ingliskeelne kiri “No Russia, no games” (“Pole Venemaad, pole mänge”). Soome rahvusringhäälingu Yle veebilehel ilmunud artiklis märgitakse, et vene publiku säärane demonstratiivne käitumine tekitas rohkesti küsimusi.





Rahvusvahelise Suusaföderatsiooni (FIS) kõrge ametnik Pierre Mignery oli nähtust mõnevõrra üllatunud ja nimetas seda oma kommentaaris hästi kavandatud kampaaniaks. “Pigem kuulub see siiski poliitika valdkonda ega ole kuidagi seotud spordiküsimustega, mis jäävad minu valdusalasse,” lisas ta.

Yle veebilehel ilmunud artiklis on öeldud, et sellise tekstiga riietel väljendavad vene spordifännid protesti Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) võimaliku otsuse vastu keelata Venemaa sportlastel osalemine veebruaris Lõuna-Koreas algavatel Pyeongchangi taliolümpiamängudel. Samas protestivad vene fännid ka ROK-i varasema otsuse vastu panna eluaegne võistluskeeld kuuele Venemaa suusatajale.

“Me jälgime hoolikalt, et sellise vestiga inimesed ei ilmuks võistluspaikade vahetusse lähedusse. Et aga neid veste telekaameraga jäädvustada, selleks tuleb eelnevalt meilt kui võistluste korraldajatelt luba küsida. See on ju poliitikaga seotud küsimus ja mul ei ole volitusi võtta vastutus nende lahendamise eest. Ma ei arva aga, et see võiks kuidagi mõjutada võistluste tulemusi. Need protestiaktsioonid kuuluvad pigem poliitika, mitte spordi valdkonda,” ütles Pierre Mignery Yle korrespondendile antud intervjuus…

