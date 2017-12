Annetajad päästsid eaka saarlase kodu haamri alt

Eesti inimesed annetasid mõne päevaga eaka saarlase Viivi Kösteri kodumaja oksjonilt päästmiseks 14 774 eurot.



“Mul pole inimeste lahkuse kohta lihtsalt sõnu,” ütles Saarte Häälele eile oma kodumaja uksel vastu tulnud 75-aastane Viivi. “Mõistan, kui kedagi aidatakse supiga kõhtu täis saada, aga et niimoodi antakse raha kellegi kodu päästmiseks – see on tõeliselt suuremeelne.”

“See, et vajaliku summa kokku saime, on lausa uskumatu,” tõdes Viivi tütar Aive Köster. “Ma olen nii rõõmus ja elevil! Eile õhtul ei suutnud magamagi jääda, siiamaani värisen, sest pingelangus on nii suur.”

Aive sõnul ei uskunud ta möödunud nädalal oma pimeda ja liikumispuudega ema maja päästmiseks viimases hädas abi paludes, et vajaliku raha kokku saab. Rääkimata sellest, et see nii kiiresti juhtub. Oli ju maa hüpoteegivõla suurust summat, 13 500 eurot, perel tarvis hiljemalt eilseks, et enampakkumine tühistataks.

Abistajaid oli kokku 471, annetussummad aga ulatusid 1 eurost 500 euroni.

“Suur-suur aitäh kõigile, kes meid aitasid, ükskõik siis millisel moel – annetades, abipalvet jagades või nõu andes!” tänas Aive kõiki, kes nende peret toetanud.

Lisaks Aive neljapäeva õhtul Facebooki postitatud abipalvele kirjutas pere murest reedeses ja laupäevases lehes Saarte Hääl, kelle lugusid jagas Postimees.

“Sellest, et meedia appi tuli, oli palju kasu,” leidis Aive.

Facebookis hoidis Aive pere murele kaasaelanud inimesi kursis, kui suur summa ema maja päästmiseks juba kogunenud on. “Raha on koos!” teatas ta pühapäeva õhtul.

Et ema kodumaja oksjonihaamri alt kindlasti päästa, võttis üks Viivi tütardest 5000 eurot laenu. “Nüüd maksab õde selle laenu kohe tagasi, sest see oli päris suure intressiga,” märkis Aive.

Kuigi Aive teatas oma abipalves, et raha ei pea saatma tingimata annetusena ning vajadusel maksab ta selle tagasi, pole sellisest soovist tema sõnul veel märku antud.

Annetustest kogunes raha üle tuhande euro rohkem kui summa, mis enampakkumise tühistamiseks vaja. “Kirjutasin sotsiaalmeedias, et kui keegi vastu pole, kasutaksime ülejäänud raha ema teiste kohustuste katteks,” rääkis Aive, lisades, et seni sellist vastukaja annetajatelt tulnud ei ole.

Eile pärastlõunaks oli perel oksjoni tühistamiseks raha üle kantud ja kokkulepped saavutatud. “Nõue tuli meie üllatuseks isegi väiksem, kui meile algul teada oli, ehk siis 12 840 eurot,” ütles Aive. “Tundub, et üllatusi tuleb ikka igast ilmakaarest. Järgmisena ostame maja välja, et sellist olukorda enam kunagi tekkida ei saaks.”

Talu maad kavatseb pere müüa piimatootjana tegutsenud Viivi Kösteri võlgade katteks, mida on kokku 67 000 eurot.

Aive sõnul oksjonile registreerunute nimesid perele ei avaldatud. “Need, kes meie maadest huvitatud on, võivad oma pakkumise mulle saata,” ütles Aive Köster.