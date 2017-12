Briti geiportaal tellis saarlase leiutatud tagumikugeeli

Tegelikult tagumiku kõrgekvaliteediliseks puhastamiseks mõeldud geeli tootev idufirma Satu Laboratory sai hiljuti tellimuse välismaalt, kus toode läks kaubaks ühes geidele teenuseid pakkuvas portaalis.



Next Gay Thing on geimeestele toodete karbiteenust osutav keskkond, kes Satu Laboratory juhi Siim Saadi sõnul tellis hiljuti seda toodet lausa 1000 pudelit. Sugugi halvasti ei ole geelil läinud ka Eestis, kuid tarbijarühm on mõnevõrra teine. “Apothekas müüsime pooleks aastaks planeeritud koguse ühe kuuga läbi, sest üllatuslikult suur huvi oli seenioride poolt, mida keegi ei osanud prognoosida,” kirjeldas Saat Postimehele.