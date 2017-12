Jääda ellu, jääda terveks

“Kas laste vaktsineerimise vastu võitlemine on ikka õigustatud?” küsib Abruka elanik Elmi Epro, kes on põdenud haigusi, mida praegu vaktsineerimisega ennetada saab.



Viimasel ajal on sotsiaalmeedias häälekalt sõna võtnud inimesed, kes väidavad, et vaktsineerimine kahjustab laste tervist, põhjustab autismi jne.

Kui minu isa laps oli, möllas siinmail rõugeepideemia. Oma küla lastest oli ta üks väheseid, kes ellu jäi. Rõugearmid rikkusid aga ta näo eluks ajaks.

Viimase suure sõja ajal levis difteeria, väga raske kurguhaigus, mis võib põhjustada lämbumist. Sõja tõttu polnud ka arstiabi alati kättesaadav ning ega sellele haigusele tõhusat ravi polnudki. Paljud väikelapsed surid. Oli peresid, kust kanti kalmistule mitu väikest kirstu.

Ka Tammsaare on oma suurromaani viimases osas difteeriast rääkinud. Sel ajal oli taluperedes palju lapsi, mõni maja jäi haiguse tagajärjel lastest tühjaks.

Kui olin algkoolilaps, tuli meie kooli sarlakihaigus. Tüsistusena jäid mu kopsud nõrgaks, nii et iga väiksemagi külmetuse korral tõusis mul palavik.

Keskkoolis haigestusin leetritesse, mille tüsistusena tekkis kahepoolne kopsupõletik. Olin väga haige. Ellu jäin vist ainult tänu sellele, et koolis oli väga tubli meditsiini­õde, kes käis mind mitu korda päevas süstimas.

Viiekümnendatel jõudis siia poliomüeliit ehk lastehalvatus, ränk haigus, mis võib põhjustada invaliidistumist. Kui õigesti mäletan, oli Eesti üks esimesi Nõukogude Liidus, kus võeti kasutusele selle haiguse vastane vaktsiin. Vaktsineerimisel oldi väga hoolikad, kõik lapsed pidid vaktsiini saama. See tõi edu: meie suures koolis haigestus vaid mõni ja sedagi kergemal kujul.

Sõja ajal ja pärast seda niitis inimesi tuberkuloos, mis nõudis ohvreid isegi väikesel ja eraldatud Abruka saarel. Veel viiekümnendate lõpus ja kuuekümnendate algul olid mitmed mu klassikaaslased kuude viisi haiglates ja sanatooriumides, jäid isegi klassikursust kordama, kuna olid nii pikalt ravil. Tugevatoimelistel tuberkuloosiravimitel olid kõrvalmõjud. Mõnelgi said kahjustatud mälu, maks, süda. Tervis oli nõrgestatud kogu eluks.

Ülikooli ajal põdesin mumpsi, mis on samuti üks vastik haigus.

Minu neljast lapsest ja viiest lapselapsest ei ole keegi kunagi põdenud ühtki neist rasketest nakkushaigustest. Järelikult on vaktsineerimine aidanud. Need haigused pole aga maailmast kadunud. Inimesed reisivad tänapäeval palju. Võidakse ju välismaal nakatuda ja haigus koju tuua. Kui on piisavalt palju vaktsineerimata inimesi, võib tekkida tõsine haiguspuhang.