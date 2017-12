JUHTKIRI: Kallim kullast

Tervis on inimese kalleim vara. See lause pole pelgalt sõnakõlks. Igaüks teab: et olla õnnelik, pead sa olema terve. Kui sul pole tervist, pole sul justkui midagi. Seega pole midagi loomulikumat kui oma tervise eest hoolt kanda.

On hea, kui leidub neid, kes meid seda tegema utsitavad ja innustavad. Sportimiseks võimalusi luues ja inimesi kodust välja, liikuma meelitades. On ju liikumine ja sport tervise alus.

Nagu võis tõdeda eilsel maavalitsuse tunnustusüritusel Kuressaares Meedla kojas – aktiviste, kellele kaaskodanike tervis korda läheb, meil õnneks leidub. Nagu ka tublisid ja pühendunud sotsiaaltöötajaid.

Tervisedenduse ja sotsiaalvaldkonnas ei lõpe töö iial. Jätkuks vaid tegijaid.