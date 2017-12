KRISTINAGA ELUST ENESEST: Lootus sureb viimasena

Möödunud nädala lõpus jõudis inimesteni abipalve, milles eaka naise tütar teatas, et ema kodu on loetud päevade pärast võlgade katteks müüki minemas. Summa, mis oli vaja vaid paari päevaga kokku koguda, ei olnud just pisemate killast.



Kuigi ka Saarte Hääl kirjutas, et lapsepõlvekodu allesjäämisele elas kaasa suur hulk inimesi üle Eesti, tundus aega kuidagi vähe ja “projekti” õnnestumine natuke ebakindlal pinnal. Läheneval jõuluajal on arvel ilmselt iga euro, mis läheb kingituste hankimiseks ja kuulub paratamatult aasta ärasaatmise juurde.

Aga vajalik rahasumma saigi kokku! Ehkki eestlane võib olla kitsi, kiuslik ja riukalik, leidub siiski piisavalt inimesi, kes abivajajat nähes, käed rüpes, istuma ei jää.

Ma ei suuda ette kujutada seda tänutunnet, mida tunneb perekond, kelle murele on leevendust pakkunud täiesti võõrad inimesed. See ei puuduta isegi pelgalt seda üksikut juhtumit, vaid kõiki neid olukordi, kus inimeste hoolivus ja heasüdamlikkus on maailmast välja lihvinud vähemalt ühe mõlgi.

Paljude jaoks võib see olla vaid piisk ookeanis. Kellegi teise muredest lugedes kerkib üles seesama kius, mis ütleb, et kui mul on halb, siis miks teistel peab vedama ja paremaks minema. Parem, kui nendel veel halvem oleks.

Tundub, et mõnes inimeses kutsub niisugune kadedus kellegi õnne üle esile arusaamatuid emotsioone. Samas on arusaadav ka inimeste teatud skeptilisus, mis rahaküsimisi puudutab. Miski ei aja õiglast inimest rohkem närvi kui temalt väljapetetud raha. Õnneks ei ole seadust, mis sunniks inimesi igale palvele vastama ning alati ei ole see ka lihtsalt võimalik. Siis aga on ju võimalik olukorra suhtes passiivseks jääda, sest keegi ei tule ise kätt sinu tasku raha järele ajama. Kõigil on arved maksta ning paljudel võib olla raskeid olukordi, millest üks rahasüst aitaks suure osa kui nipsuga ära kaotada. Kuigi mingi väike pisik uuristab end läbi selle heameele, mis kellegi teise mure lahenemisega kaasneb, leidub asjal ka pool, mille üle rõõmustada.

Enamasti saab ikka lahendatud üks olukord ja mure korraga. Teised aga võitlevad endiselt oma igapäevaste väiksemate või suuremate murede ja deemonitega. Näide olukorrast, kus inimesed on nii lühikese ajaga võimelised tegema midagi niivõrd suurt, võiks aga anda lootust igale eestlasele.

Iial ei või teada, millal sina, su ema, õde, vend või vanaema satub samasuguse finantskuristiku äärele, millesse kukkumine või millest pääsemine sõltub teiste lahkusest. Eaka naise kodu päästmine on suurepärane näide, et pea alati on ülekaalus need, kes näevad, märkavad ja aitavad. See on imeline.