Läti liini on valmis sõitma kolm operaatorit

Saaremaa ja Läti vahelisel laevaliinil sõitmisest on huvitatud kolm eestimaist parvlaevaoperaatorit.



Viiele Eesti ja 16 välismaisele parvlaevaoperaatorile saadetud pakkumisele vastasid TS Laevad OÜ, AS Kihnu Veeteed ja AS Saaremaa Laevakompanii, kes on ettepanekust huvitatud ja valmis laevaliini avamist kaaluma.

Saaremaa vallavanem Madis Kallas ütles, et järgmise sammuna on kavas laevaoperaatoritega kohtuda, et ühenduse loomise teemal täpsemalt läbi rääkida. ”Praegu ei ole ettevõtted liini osas eelistust kujundanud,” lisas ta.