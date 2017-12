“Nii head aurat, kui täna ja praegu, ei ole siin ruumis juba tükk aega olnud,” ütles Saare maavalitsuse haridus- ja sotsiaal­osakonna juhataja Raivo Peeters (fotol) eile Kuressaares Meedla kojas tervisedendajate ja sotsiaaltöötajate tunnustamisel.

On ju siia kogunenud inimesed suure südamega, avatud meelega ja sooviga toetada neid, kes toimetulekuks abi vajavad.

Elame suurte muutuste ajal. Saare maavalitsus, kes on siiani maakonnas tervisedenduse ja sotsiaalvaldkonda koor­dineerinud, lõpetab peagi oma tegevuse. Sotsiaalvaldkonna roll meie elus suureneb aga pidevalt. Olen kindel, et Saaremaa vald saab tulevikus nende ülesannetega edukalt hakkama. Praegu aga täname maavalitsuse nimel teid kõiki selle tulemusrikka koostöö eest.

Juba 12 aastat on maakonna tervisenõukogu igal aastal välja valinud paljude maakonnas toimunud tervisedenduslike ettevõtmiste hulgast need, mida tunnustada. Kuna ka maakonna tervisenõukogu lõpetab sellisel kujul oma tegevuse, siis avaldan tänu kõigile selle liikmetele. See oli ühtne ja eesmärgikindlalt tegutsev nõukogu, mida väga asjalikult ja kindlalt juhtis ja suunas maavalitsuses täiskohaga töötav tervisedenduse spetsialist.

Samas tean, et tervislike eluviiside propageerimise äärmiselt vajalik, kuid sageli nii tänamatu töö ei lõpe kunagi. Nii et jõudu ja püsivust uutele tegijatele!