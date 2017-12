Mullutu külatee läheb uuendamisele

Saaremaa vallavalitsus on võtnud plaani teha 160 000 euro eest korda Mullutu külatee.



Volikogu peab reedel otsustama, kas nõustuda “Kohaliku tee ehitamiseks juhtumipõhise investeeringutoetuse projekti” omafinantseeringu suurusega 60 000 eurot. Taotluste esitamise tähtaeg majandus- ja taristuministeeriumile on 20. detsember. Ühe kohaliku omavalitsuse kohta on võimalik esitada kuni kolm projektitaotlust, millest ühe projekti toetus võib olla kuni 100 000 eurot.

Lisaks kohalikele elanikele kasutab Mullutu külateed Saaremaa üks suuremaid ettevõtteid OÜ Merinvest, milles töötab 340 inimest. Koostöös Saksa firmaga Freudenberg toodetakse Euroopa autotööstustele kummist rõngaid ja membraane. Membraane kasutatakse autode hüdrolaadijates ja pidurisüsteemides, rõngaid kütuse sissepritsesüsteemides ja kliimaseadmetes.

Merinvesti juhatuse liige Aivar Rand ütles, et liiklus­intensiivsus on sellel ühe kilomeetri pikkusel teelõigul oluliselt kasvanud ja see on ajale jalgu jäänud. “Inimesed sõidavad rohkem autoga ja ka kaubavedu on meil rohkem, seepärast on teeolud jäänud kitsaks,” selgitas ta.